RTÜK, Halk TV’ye 3, Tele 1’e 2 ayrı para cezası verdi

31 Mart 2021 Çarşamba, 15:39

Halk TV’de sunucu Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa’nın yer aldığı Medya Mahallesi programında, koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi görmesine karşın Amerikan Hastanesi’nde tedavi gördüğü yönünde bir yorum yapılmıştı.

Programda Emin Çapa, ABD’de, 2009 yılında by-pass ameliyatı olan Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında eşi Ahsen Unakıtan’ın “Rabbime sordum 'Cleveland' dedi” sözlerine gönderme yaparak, “Rabbim Amerikan Hastanesi demiştir... Rabbimiz Şehir Hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri demez. İktidara yakın olanlara Rabbimiz hep böyle yerlere Cleveland, Amerikan Hastanesi gibi yerleri söylerler” yorumu yaptı. Ancak aynı programda gelen bir uyarı üzerine, Erbaş’ın Şehir Hastanesi’nde tedavi gördüğü, Ankara’da Amerikan Hastanesi olmadığı bilgisi paylaşılarak düzeltme yapıldı.

Kurul, bu ifadelerin “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı” olduğu iddiasıyla Halk TV’ye para cezası verdi. Cezaya gerekçe olarak “Yayında kullanılan Allah’ı hafife alır nitelikteki müstehzi ifadeler” gösterildi.

TELE 1’E DE PARA CEZASI

Tele 1’de yayınlanan “18 Dakika” programında Emre Kongar’ın kullandığı “İslami terör” ifadesini kullanmasını da “İslam dinini dünyada birçok ölüme, şiddete, yıkıma sebep olan terörle ilişkilendirilmesi” olarak yorumlayarak aynı maddeden ceza verdi. Ayrıca, aynı programın başka bir bölümünde Merdan Yanardağ’ın 7 yıl önce yaşamını yitiren Ünal Osmanağaoğlu ile ilgili “Kemal Türkler’in katilidir” ifadesine de para cezası verdi.

HALK TV’YE BİR CEZA DA MELİH GÖKÇEK ELEŞTİRİSİNDEN

Üst Kurul, “Özlem Gürses ile Kayda Geçsin” programında yorumcu Murat Ağırel'in 'Parsel Parsel' isimli kitabıyla ilgili konuşurken, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in geçmişte FETÖ'yü desteklediği ve belediyede çeşitli yolsuzluklar yapıldığına dair yorumlarda bulunmasını, “yargının görev alanına dair hüküm veren iddialar” olarak gördü, “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine” aykırı bularak para cezası verdi.

RTÜK ayrıca, “İki Yorum” programında Levent Gültekin’in Necmettin Erbakan hakkındaki yorumları nedeniyle de Halk TV’ye para cezası verdi.

2 YAYINCININ LİSANSI İPTAL EDİLDİ

RTÜK, sağlık beyanıyla sahte ürün ve bitkisel ilaç satan yayıncılarla halkı manevi duygularını istismar ettikleri gerekçesiyle de Güçlü ve HM (Haberin Merkezi) adlı yayıncıların lisanslarını iptal etti; TV 19, Park Tv ve Ful Tv kanallarına para cezaları kesti.