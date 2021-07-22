Rusya, AİHM'ye ilk defa bir ülkeyi şikayet etti

22 Temmuz 2021 Perşembe, 13:35

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya’nın tarihinde ilk defa devlet olarak bir başka devlet hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğu anlamına geliyor.

Rusya, AİHM’ye başvurusunda Ukrayna’yı şunlarla suçluyor:

Avro-maydan gösterileri, Odessa ve Donbass’ta sivilleri öldürmek, yasa dışı alıkoymak, işkence etmek, Rusya topraklarına ateş açarak insanların ölümüne, sağlığının bozulmasına, mülkünün zarar görmesine sebep olmak,(Ukrayna’daki) Rusça konuşan nüfusa karşı ayrımcılık yapmak,

Rusya kökenli şirketlere ve girişimcilere karşı ayrımcılık yapmak,

Ukrayna’nın güneydoğusundaki vatandaşları oy kullanma hakkından mahrum bırakmak,

Kırım’a, suya erişimini engelleyecek biçimde abluka uygulamak,

Rusya’nın diplomatik temsilciliklerine saldırılar düzenlemek,

MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşmesiyle ilgili olarak o dönem çatışmaların sürdüğü alanda hava sahasını kapatmamış olmak.

Rusya’nın Ukrayna’dan talep ettikleriyse şunlar: