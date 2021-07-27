Sağlık Bakanı Koca: Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlarız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısının 20 bine dayandığını hatırlatarak sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2021 Salı, 21:32
Sağlık Bakanı Koca: Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlarız
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki artışa değinerek Twitter hesabı üzerinden uyarıda bulundu.

Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştığını hatırlatan Koca, "Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaşımı şu şekilde:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler