Saymaz, Soylu'nun polis ordusuyla geldiğini yazdı

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:00

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerçekleştirilen Habertürk TV canlı yayınında yaşadıklarını kaleme aldı.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in, uyuşturucu ticareti, kara para aklama, cinayetlerle ilgili iddialarının ardından, Soylu ile canlı yayın gerçekleştirilmişti. Yayında ise gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy yer almıştı.

“TARİHİ BİR FIRSATTI”

Yayında yaşananlar ve Soylu’nun sorulara verdiği yanıtlar tartışma yaratmıştı. İsmail Saymaz ise bugünkü yazısında, yayının “Tarihi bir fırsat” olduğunu belirtti.

iki saatlik program için 20 soru hazırladığını söyleyen Saymaz, "Benim ve Tele 1 TV'den Merdan Yanardağ'ın soru yöneltenler arasında olması, TV söyleşisini meydan muhaberesine çevirdi. Sanki boks maçına çıkıyorduk. Sanki mahkeme kuracak ve Soylu'yu mahkum edecektik. Doğrusu bu, yargıdan umudunu kesmiş bir ülkenin adalet beklentisinin tezahürüydü" dedi.

“YAYINA POLİS ORDUSUYLA GELDİ”

Soylu’nun kalabalık bir koruma ekibiyle geldiğini söyleyen Saymaz şöyle devam etti:

"Soylu, yayına kalabalık maiyeti ve polis ordusuyla geldi. Önüne dosyaları ve notları yerleştirildi. Soylu, 15 dakikalık bir girizgah için fırsat istedi. Ancak bu, Soylu'nun Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile hesaplaşmasına döndü. Peker'in iddialarına gelinmesi yönündeki bütün girişimlerimize rağmen Soylu, bildiğinden şaşmadı. Yaklaşık 45 dakika konuştu."