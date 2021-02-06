Selman Öğüt'ten "Sana özel hukuk fakültesi kurulmuş, hayırlı olsun" sözleri üzerine yanıt

06 Şubat 2021 Cumartesi, 17:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi kurulacak olması sonrası sosyal medyada, sözkonusu fakültelerin dekanlık koltuğuna kimin oturtulacağı merak konusu oldu.

Üniversitenin hukuk fakültesinin ilk dekanı olabileceği iddiasıyla tahmin yürütülenler arasında, AKP'deki 'Pelikan' denilen ekibin içinde yer aldığı iddia edilen Selman Öğüt'ün de adı geçti. 2014 yılından beri öğretim üyesi olarak çalıştığı Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ilişkisi geçtiğimiz yıl kesilen Öğüt, sosyal medyada konuyla ilgili bir "yorum"da bulundu.

Twitter hesabından polemiğe girdiği Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan'ın kendisine sözkonusu iddiayı içeren "Sana özel Hukuk Fakültesi de kurulmuş. Hayırlı olsun kuzucum" yanıtı üzerine Öğüt "Devletin kurumları kişiler için değil kamu hizmeti için kurulur. Senin gibiler babasının malı zanneder" ifadelerini kullandı.

İşte Öğüt'ün paylaşımı:



