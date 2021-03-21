Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 14 ve 16 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 çocuk, kırsal alanda buldukları cismin patlaması sonucu yaşamlarını yitirdi.

DHA
21 Mart 2021 Pazar, 17:37
Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü
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Olay, öğle saatlerinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana geldi.

İddiaya göre, isimleri henüz belirlenemeyen 14 ve 16 yaşlarında 2 çocuk, buldukları cisimle oynadıkları sırada patlama oldu. Yaralanan çocuklar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.

 


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