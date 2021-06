SMA hastası çocukların umudu anlaşmazlığa takıldı

17 Haziran 2021 Perşembe, 15:00

SMA hastası çocukların tedavisi için kullanılan ilaç Türkiye'ye getirilemiyor. Çünkü; ilaç şirketi ve Sağlık Bakanlığı arasında anlaşma sağlanamıyor. Ancak; bu anlaşmazlık günden güne tedavi şansı azalan minik hastaların hayatına mal oluyor.





Konuyu gündeme getiren CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer; SMA Tip 2 hastası olan Toprak Yavaş ve ailesini ziyaret etti. Çakırözer, Bakanlık ve ilaç şirketine çağrıda bulunarak; "Söz konusu ilacın bir an önce, vakit kaybetmeksizin, Türkiye’de yavrularımızın tedavisinde kullanılması için gerekli adımlar derhal atılmalıdır" dedi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI İLE NOVARTİS’İN BİR AN ÖNCE UZLAŞMASI ŞART"

"Bakanlık ile ilaç şirketi arasında uzlaşmanın sağlanamaması nedeniyle yüzlerce çocuğun hayatının riskli olmasının kabul edilemeyeceğini” belirten Çakırözer; şunları söyledi:

"Ülkemizde 200’ün üzerinde SMA Tip 2 hastası olan çocuğumuz var. Bunlardan Eskişehir’de Toprak Yavaş ve ailesini ziyaret ettim. Kullanmak istedikleri ilaca Sağlık Bakanlığı onay vermediği için; yurtdışında tedavi görmek için kampanya başlatmış durumdalar. Ailenin ve hayırseverlerin başlattığı kampanyanın tabi ki destekçisiyiz. Ama hem minik Toprak’ın hem de Türkiye’nin dört bir yanında tedavi bekleyen yüzlerce yavrumuzun sağlıklı bir şekilde tedaviye ulaşması için; Sağlık Bakanlığı ile ilaç şirketi Novartis’in bir an önce uzlaşması şart. Sağlık Bakanlığı ‘İlaç şirketi bize bilgileri vermiyor’ diyor. Novartis Genel Müdürü ile konuştum; ‘Biz her türlü bilgiyi vermeye razıyız’ diyor.

Dünyanın 36 ülkesinde bu ilacın kullanımına izin verilmiş. Ve bu ülkelerin birçoğunda devletler ilacın bedelini karşılıyorlar. O zaman bu 36 ülkede izin verilen ilaca Türkiye’nin de izin vermesi gerekir.

Yapılması gereken Sağlık Bakanlığı ile ilaç şirketinin bir an önce bir araya gelip, uzlaşma sağlamasıdır. Bakanlık ile ilaç şirketi arasında uzlaşma sağlanamadığı için yüzlerce çocuğumuzun hayatının riskli olması kabul edilemez. Tabii ki Toprak bebek ve onun gibi birçok yavrumuzun tedavisi için her türlü desteği vermeye hazırız. Ama sosyal devlet olmanın gereği; bu yavrularımızın Türkiye’de tedavisinin bedeli devlet tarafından karşılanarak yapılmasıdır. Bu olmazsa olmazdır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’na ve ilaç şirketi Novartis’e çağrıda bulunuyorum; söz konusu ilacın bir an önce, vakit kaybetmeksizin, Türkiye’de yavrularımızın tedavisinde kullanılması için gerekli adımlar derhal atılmalıdır."

"Sağlık Bakanlığı ile ilaç şirketi arasındaki ihtilaf sürdüğü sürece, maalesef çocuklarımız bu anlaşmazlığın kurbanı olmaya devam edecek. Çocuklarımızın yaşaması için; bu ihtilaf bu anlaşmazlık bir an önce bitirilmeli ve 36 ülkede kullanımda olan bu ilacın Türkiye’de de devlet güvencesi altında kullanımı sağlanmalıdır."