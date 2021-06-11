Son dakika: Fahrettin Koca açıkladı: Bir meslek grubu daha aşılanacak
Son dakika haberi... Sağlık bakanı Fahrettin Koca, aşılama programında öncelik verilecek yeni meslek gruplarını açıkladı.
Çin'den gelen Sinovac aşılarında yaşanan tedarik sorununun ardından Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech'le yeni alım anlaşması yaptı. Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi. Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.
Türkiye'nin aşı tedariğiyle ilgili yeni gelişmelerin yaşanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık'' ifadelerini kullandı.
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