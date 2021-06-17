Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 17 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü

17 Haziran 2021 Perşembe, 19:34

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.

4 bin 143 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 219 bin 797’ye ulaştı. Öte yandan son 24 saatte hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 860 oldu.

DÜN 71 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Haziran verilerine göre, 227 bin 163 test yapılırken semptom gösteren 548 hastayla birlikte 6 bin 221 yeni vaka tespit edilmişti. 71 kişi hayatını kaybederken 4 bin 632 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 17 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



