Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 23 Haziran 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanlığı, 23 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 224.192 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 763 oldu, 5 bin 917 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 248 bin 867'ye yükseldi.
Türkiye'nin 23 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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