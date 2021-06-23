Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 23 Haziran 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 18:12

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 224.192 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 763 oldu, 5 bin 917 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 248 bin 867'ye yükseldi.

Türkiye'nin 23 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: