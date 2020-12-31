Sosyal medyada IŞİD'i öven paylaşımlar: 5 tutuklama
Batman'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, IŞİD adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medyada IŞİD'i övücü paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve sosyal medyadan terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9'u Batman, biri de Rize'de olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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