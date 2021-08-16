Süleyman Soylu, SMS ile bağış istedi!

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 08:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yangın ve sel felaketlerinin yaralarını sarmak için yurttaşlardan SMS ile 10 TL istedi. Yardım için banka ve hesap bilgilerini de paylaşan Soylu, paylaşımına “Yaralarımızı hep birlikte sarmak için ben de varım” notunu düştü.