Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’in 17. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 17. haftasında düdük çalacak hakemleri belirledi. TFF’den yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Ocak’ta oynanacak müsabakalarda, şu hakemler görev alacak:
5 OCAK SALI
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
16.00 Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor: Sarper Barış Saka
19.00 Konyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler
6 OCAK ÇARŞAMBA
13.30 Denizlispor - Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gençlerbirliği - Hatayspor: Yasin Kol
16.00 M.Başakşehir - BB Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Trabzonspor - Göztepe: Cüneyt Çakır
19.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
7 OCAK PERŞEMBE
19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Halil Umut Meler
En Çok Okunan Haberler
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Vallahi aç kaldık, topluyoruz
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Vallahi aç kaldık, topluyoruz
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Memur-emekli zam oranları belli oldu