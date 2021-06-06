Suudi Arabistan ve Kuveyt arasında 6 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı
Suudi Arabistan ve Kuveyt, eğitim, yatırım ve spor gibi alanlarda 6 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan-Kuveyt Koordinasyon Konseyinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Kuveyt tarafından Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ın başkanlık ettiği bir heyet ile Suudi Arabistan tarafından da Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın katıldığı ifade edildi.
Anadolu Ajansı'nın Kuveyt resmi ajansı KUNA'dan aldığı bilgiye göre, toplantıda, gençlik, spor, doğrudan yatırımların desteklenmesi, eğitim, yüksek öğrenim ve bilimsel araştırma alanlarında 6 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, burada yaptığı konuşmada söz konusu toplantının, iki ülke yöneticilerinin, mevcut tarihi ilişkileri ülkelerin çıkarlarının pekiştirileceği daha farklı alanlara taşıma isteği doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti.
Sabah, Suudi Arabistan'ın, 2020'nin ilk çeyreğinde 670 milyon dolarla Kuveyt'in ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sıraya yerleştiğini, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin ise geçen yıl 2 milyar dolara yaklaştığını dile getirdi.
Kuveyt ve Suudi Arabistan Temmuz 2018'de, iş birliği olanaklarını artırmak ve ekonomik sistemi güçlendirmek amacıyla Koordinasyon Konseyi kurmuştu.
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