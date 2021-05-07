Suudi Arabistan'dan çalışanlar için aşı şartı kararı
Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bütün çalışanlara koronavirüs aşısı olma şartı getirildiği belirtildi.
Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, tüm kamu ve özel kuruluşlardaki çalışanları için aşı kararı verdi. Açıklamada, çalışanların işlerine devam edebilmeleri için koronavirüs aşısı yaptırmaları gerektiği belirtildi.
Sputnik’in aktardığına göre, bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs aşısı yaptırmak, erkek ve kadın işçilerin tüm sektörlerdeki işyerlerine gitmeleri için zorunlu bir koşul" ifadelerine yer verildi.
Bu adımın ülkede salgını sınırlandırma çabaları çerçevesinde geldiğini açıklayan bakanlık, işyerlerinden de tüm personelin aşılanması için gerekli hazırlıklara başlamasını istedi.
Video Haberler
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
- Minibüsü 'maskesiz-mesafesiz' diskoya çevirdiler
- Video savaşları
- Gürbulak Gümrük Kapısında 12 maymun yakalandı
- Mezarlıkta kavga çıktı: O anlar kamerada
- Dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin
- Polis, yabancı boksöre böyle çıkıştı!
- İstanbul’un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay
- Ankara semalarında görüldü! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Tam kapanma' 19 Mayıs'a kadar uzayacak mı?
- Sedat Peker'den 'Tolga Ağar' iddiaları
- ABD'den Hakan Atilla kararı!
- CHP, AKP'nin 'animasyon filmi'ni sonlandırdı
- Jandarma'dan 'Yeldana Kaharman' açıklaması
- Partideki kritik isimler paylaşmadı
- Bakan Varank, esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı
- Çavuşoğlu'nun 'aşı' açıklamasına tepki yağdı
- 'Tam kapanma' süreci 19 Mayıs'a uzayacak mı?
- Erdoğan 1,1 milyon metrekarelik alanı imara açtı