Tarihi Pembe Köşk'ün Ensar'a verilmesine karşı halk sokağa çıkacak

29 Aralık 2020 Salı, 14:30

İzmit'te tarihi Pembe Köşk'ün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla 20 yıllığına Ensar Vakfına tahsis edilmesine karşı eylem yapılacak.

Daha önce İzmit Belediyesi tarafından bulundukları binadan çıkarılan Ensar Vakfına yer tahsis edilmemişti. Son meclis toplantısında ise alınan kararla restore edilen Pembe Köşk, Ensar Vakfına tahsis edildi.

Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı, tahsis nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı ve meclis üyelerine "teşekkür" etti.

"KENTİMİZE SAYGISIZLIK"

Konu hakkında yazılı açıklama yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar "Ensar Vakfı denince toplumun zihninde canlanan tek şey “ÇOCUK İSTİSMARI”. Toplumda insanların zihninde olumsuzluğun en dik alası çocuk istismarlığı gibi bir çağrışım uyandıran ve bununla eş değer tutulan bir ismi silmek, anımsanmasını dahi engellemek yöneticilerin asıl görevleri olması gerekirken, AKP'lli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit'imizin tarihi Pembe Köşkünü, ardında bu kadar karanlık çirkin bir vukuatı olan vakfa vermeyi, tahsis etmeyi hiçte yüzü kızarmadan pişkince yapabiliyor. Anlamanın, bir mantığa oturtmanın fazlasıyla güç olduğu bu karar karşısında şaşkınlık yaşıyoruz. Adı çocuklara cinsel istismarla anılan Ensar Vakfı’na Pembe Köşk'ün peşkeş çekilmesi kentimize, manevi değerlerimize büyük saygısızlıktır" dedi.

Pembe Köşk'ün bulunduğu Hacı Hasan Mahallesi'nde oturan yurttaşlar ise karara karşı eylem yapma kararı aldı.

Eylem, Pembe Köşk önünde 30 Aralık Perşembe günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek.