Tartışma sürüyor: 'İktidarın küçük ortağı adına...'

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:02

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hakkındaki 'FETÖ' göndermesinin ardından MHP ile DEVA partisi arasında başlayan tartışma sürüyor.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Babacan'ın, Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Akıl tutulması yaşayanların, aklı ipotek altında olanların Sayın Genel Başkanımızın akıl ürünü sözlerini 'deli saçması' olarak adlandırması, bir meczubun bir dahiye dil uzatmasından farksızdır." ifadesini kullanmıştı.

Büyükataman tarafından yapılan yazılı açıklamada sert ifadeler kullanılmış, 'demokrasi fareleri' ifadelerine de yer vermişti.

DEVA: CEVAP VERMEYE DEĞER BULMUYORUZ

Söz konusu açıklamaya DEVA Partisi'nin Twitter hesabından yanıt geldi. Açıklamada, "İktidarın küçük ortağı adına, her zamanki hakaretamiz ve tehditkar üslupla, Partimizi ve Genel Başkanımızı hedef alan iftira dolu bir açıklama yapılmış. Bu tür izansız açıklamaları cevap vermeye değer bulmuyoruz. Biz, ülkenin büyüyen sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz" denildi.

Babacan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin DEVA partisi ile ilgili "FETÖ projesidir. Pensilvanya kaynaklıdır." sözlerine tepki göstererek, "Bunlar deli saçması iddialar. Evet DEVA Partisi bir projedir ama bu bir Anadolu projesidir. Bir Trakya projesidir" ifadelerini kullanmıştı.



