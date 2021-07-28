Tek tek uyardılar: "Vaka sayısı 60 bini bulabilir"

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:01

Delta varyantı salgının seyrinde olumsuz bir gidişata neden oldu. İngiltere’de vaka sayıları 50 bini aşarken, Amerika’da da mevcut vakaların yüzde 51’i Delta kaynaklı hale geldi. Fransa’da ise son 2 haftada yüzde 207’lik bir artış vardı. Türkiye’de vaka sayıları bayram tatilinin ardından yeniden 20 bine yaklaşırken bu dalganın “aşısızların” dalgası olacağı öngörülüyor.

Aşılanma oranları özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da hala çok düşük. Ağır hastaların ve hastaneye yatanların tamamı aşı olmayanlar. Mevcut veriler, kullanım izni verilen çoğu Covid-19 aşısının yaygın varyantların neden olduğu ciddi hastalıklara karşı ciddi bir koruma sağladığını ve mRNA aşılarının koruyuculuğunun daha yüksek olduğunu gösteriyor.

"AŞI KARŞITLIĞI YENİ VARYANTLARA YOL AÇABİLİR"

Türk TORAKS Derneği tarafından yapılan açıklamada, göçmenlerin, aşı karşıtlarının ve aşı kararsızlarının yeni varyantların oluşmasına neden olabileceği vurgulandı. Eğitim sorununa da dikkat çekilen açıklamada “OECD raporuna göre, eğitim performansı en düşük olan ülkeler 2020'de okullarını daha uzun süre tamamen kapatma eğilimi gösterdi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 30 üye ülkenin, Mart 2020'nin ortasından Mayıs veya Haziran 2020 ortasına kadar okullarının tamamını veya çoğunu kapatmıştır. Türkiye’de hem ilkokul hem lise seviyelerinde kapalı kalan öğretim günü sayısı 100’ü geçtiğinden dünya ortalamasının üzerindedir. Uluslararası Pediatri Kurumu, Türkiye’de çocukların 1.5 yıldır okullarından mahrum bırakıldığının altını çizerek ‘Eğitime bir yıl daha ara verilirse bir nesli kaybedeceğiz’ açıklamasını yapmıştır” denildi.

Açıklamada, dernek şu önerilerde bulundu:

1. Okullar güvenli koşullarda açılmalı, öğrenciler yüz yüze eğitimden mahrum kalmamalıdır. Maske, mesafe, sınıflardaki öğrenci sayılarının azaltılması, sınıflarda ve servislerde uygun havalandırmanın sağlanması, haftada en az bir PCR testi yapılması, daha az öğrencinin olduğu sınıflar oluşturmak için öğretmen sayısının arttırılması çok önemlidir. Yetişkinlerde aşılama oranlarımızı arttırırsak, çocuklardaki riski de azaltırız. O yüzden şu anda aşılanmak ve kurallara uymak, çocuklarımızın eğitimi açısından da her zamankinden çok daha önemlidir.

2. Özellikle vaka sayılarının arttığı İngiltere, Rusya gibi ülkelerde gelen turistler için daha sıkı önlemler alınmalı, PCR testi ve sınır kontrolleri yapılmalıdır.

3. Her açıklamamızda vurguladığımız gibi uzmanlık dernekleri, sağlık meslek örgütleri ve yerel yönetimler salgın kontrol sürecinde alınacak önlemler konusunda sürece dahil edilmelidir.

4. Aşılama hızı arttırılmalı, özellikle çift doz aşılama oranı yüzde 70’lere çıkarılmalıdır. Bunun için etkin bir bilgilendirme kampanyasına başlatılmalı, halk aşı konusunda ikna edilmeli, aşı karşıtı kampanyalara izin verilmemelidir.

5. Aşı olmamış kişilerin çok sayıda insanın bulunduğu tüm kapalı ortamlara girişinde hasta olmadıkları gösterilmeli, bunun için güvenilirliği yüksek hızlı antijen testlerini zorunlu tutmak düşünülmelidir. En az iki aşısı olanlar her yere rahatlıkla girebilmelidir. Kapalı ortamlarda çalışılan iş yerlerinde havalandırma ve ffp2 maske takılması, semptoma bakılmaksızın periyodik PCR testi yapılması gereklidir.