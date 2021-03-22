Tekirdağ'da kaçak 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaçak 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, kaçak içki üretildiği belirlenen 2 ayrı adreste arama yaptı.
Aramada adreslerde 3 bin 500 litre etil alkol, 1018 şişe içki yapımında kullanılan aroma ve derece kitleri ele geçirildi.
Ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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