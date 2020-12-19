The Playlist, yılın en iyi oyuncu performanslarını seçtiği listeyi yayımladı

19 Aralık 2020 Cumartesi, 10:20

The Playlist, yılın en iyilerine yer verdiği listelerini yayımlamaya devam ediyor.

2020 filmlerindeki en iyi oyuncu performanlarının yer aldığı yeni bir liste yayımlayan The Playlist, listede 20 oyuncuya yer verdi.

Listede, yılın en iyi filmleri arasında yer alan "Nomadland"in başrol oyuncusu Frances McDormand, "Sound of Metal"deki performansı, filmin dünya prömiyerini yaptığı Toronto Film Festivali'nde de beğeniyle karşılanan Riz Ahmed, "Pieces of a Woman" filmindeki rolüyle bu yıl Venedik Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanan Vanessa Kirby, "Ma Rainey’s Black Bottom"da sergilediği performansla, geçen ağustos ayında kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Chadwick Boseman gibi isimler yer alıyor.

İşte The Playlist'e göre 2020’nin en iyi 20 oyuncu performansı:

Elisabeth Moss – "Shirley"

Riz Ahmed – "Sound Of Metal"

Nicole Beharie – "Miss Juneteenth"

Frances McDormand – "Nomadland"

Amanda Seyfried – "Mank"

Carrie Coon – "The Nest"

Vanessa Kirby – "Pieces of a Woman"

Haley Bennett- "Swallow"

Chadwick Boseman – "Ma Rainey’s Black Bottom"

Brian Dennehy – "Driveways"

Delroy Lindo – "Da 5 Bloods"

Julia Garner – "The Assistant"

Kelly O’Sullivan – "Saint Frances"

Sônia Braga – "Bacurau"

Eliza Scanlen – "Babyteeth"

Steven Yeun – "Minari"

Andrea Riseborough – "Possessor"

Mads Mikkelsen – "Another Round"

Luca Marinelli – "Martin Eden"

Orion Lee – "First Cow"