TIR devrildi, yola savrulan yüzlerce tavuk öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde, canlı tavuk yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. TIR'daki yüzlerce tavuk öldü.

DHA
11 Mayıs 2021 Salı, 13:20
TIR devrildi, yola savrulan yüzlerce tavuk öldü
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Kaza, saat 10.30 sıralarında Kula- Eşme yolunda meydana geldi.

Kula'dan Uşak'ın Eşme ilçesindeki tavuk işleme merkezine giden Mehmet Gürmen'in kullandığı, canlı tavuk yüklü TIR, Şeritli Mahallesi yakınlarında virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip, sürüklendi.

Kazada TIR'daki kasalarda bulunan tavuklar yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan yüzlerce tavuk öldü. 



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