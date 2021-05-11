TIR devrildi, yola savrulan yüzlerce tavuk öldü
Manisa'nın Kula ilçesinde, canlı tavuk yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. TIR'daki yüzlerce tavuk öldü.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Kula- Eşme yolunda meydana geldi.
Kula'dan Uşak'ın Eşme ilçesindeki tavuk işleme merkezine giden Mehmet Gürmen'in kullandığı, canlı tavuk yüklü TIR, Şeritli Mahallesi yakınlarında virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip, sürüklendi.
Kazada TIR'daki kasalarda bulunan tavuklar yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan yüzlerce tavuk öldü.
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