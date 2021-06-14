Trabzon'da kavgayı ayırırken çıkan tartışmada öldürüldü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Ali Sebetçi (48), Çağlayan Tutku (40) ile arkadaşı arasındaki kavgayı ayırmak isterken çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Ali Sebetçi (48), Çağlayan Tutku (40) ile arkadaşı arasındaki kavgayı ayırmak isterken çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçileri Çağlayan Tutku ve Y. Ö. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çağlayan Tutku, kavgayı ayırmak isteyen mahalle halkından Ali Sebetçi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tutku, belinden çıkardığı tabancayla Ali Şebetçi’ye ateş etti. Sebetçi, merminin kalbine isabet etmesi sonucu, kanlar içinde kalıp, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, Çağlayan Tutku’yu suç aleti silahla gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Ali Sebetçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ali Sebetçi, ilçede toprağa verilirken, şüpheli Çağlayan Tutku da, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.
Video Haberler
- Su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Tartışmalı il milli eğitim müdürü Töre, görevden alındı
- Haber alınamayan Sedat Peker ortaya çıktı!
- Sedat Peker 'Dubaili yetkililer ile görüşüyor' iddiası
- Türkiye asıl şoku o zaman yaşayacak
- Sedat Peker yakalandı mı?
- Müsilajdan sonra kıyılarda yeni tehdit
- Peker, Dubaili yetkililer tarafından konutundan alındı
- Çok sayıda polis gözaltında
- Ekonomist Eğilmez'den Erdoğan'a rezerv yanıtı
- Üç kuruşluk adamlar