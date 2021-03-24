Türkiye Varlık Fonu'ndan milyar avroluk borçlanma
Türkiye Varlık Fonu, 1,25 milyar avro borçlandı. İki yıl vadeli sendikasyon kredisi maliyetinin 2019 yılında oluşan maliyetin altında kalarak Euribor + yüzde 2,25 olarak gerçekleştiği bildirildi.
Türkiye Varlık Fonu, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu’dan 11 ülkeden 14 bankanın katılımıyla 1,25 milyar avro tutarındaki sendikasyon kredisi işlemini tamamladı. Mart 2019’da kullanılan 1 milyar avroluk sendikasyon kredisinin yenilendiği ve 4 yeni bankanın da katıldığı anlaşmada, iki yıl vadeli kredinin yıllık maliyetinin 2019 yılında oluşan maliyetin 25 baz puan altında kalarak Euribor+yüzde 2,25 olarak gerçekleşti. ICBC ve Citibank’ın eş koordinatörlüğünde gerçekleşen ve 1,4 milyar avro talep alınan işlemde, ICBC lider talep toplayıcı, Citibank talep toplayıcı ve dokümantasyon temsilcisi, HSBC ise kredi temsilcisi olarak görev aldı.
Sendikasyon kredisine Arab Banking Corporation, Emirates NBD, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Qatar National Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bank of America, Barclays ve Société Générale de lider düzenleyici seviyesinde katıldı.
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