Twitter Alaattin Çakıcı'nın tehdit tweetini sildi
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içerikli açıklamasının yer aldığı tweet, Twitter tarafından silindi.
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret dolu açıklamalarını içeren Twitter paylaşımlarından biriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Günlerdir ülke gündemine oturan skandalla ilgili Hükümet kanadının sessizliği sürerken, Twitter, Çakıcı'nın hesabından 17 Kasım Çarşamba günü paylaşılan tehdit mektubunu erişime kapattı.
Sosyal medya kullanıcıları, Çakıcı'nın hesabında sözkonusu paylaşımın yerine "Bu tweet, Twitter kurallarını ihlal etti" uyarısıyla karşılaşıyor.
Öte yandan, Çakıcı'nın Twitter üzerinden "ÇAKICI’dan Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasına cevabı;" diyerek paylaştığı ve yine tehditle hakaretler savurduğu ikinci açıklaması ise paylaşıma ve erişime açık halde durmaya devam ediyor.
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