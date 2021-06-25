Ukrayna’da sıcaklara karşı sokaklara seyyar duş kabinleri kuruldu
Yaşanan aşırı sıcaklardan bunalan Ukraynalılar, serinlemek için sokaklara seyyar duş kabinleri kurdu.
Ukrayna, son yılların en sıcak yaz aylarını yaşıyor. Yaşanan sıcak havadan bunalan Ukrayna vatandaşları, serinlemek için çareyi sokaklara seyyar duş kabinleri kurmakta buldu.
Ülkede 40 santigrat dereceye yaklaşan hava sıcaklığı, bu duruma alışkın olmayan Ukraynalılar için adete işkenceye dönüştü. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, sıcaklardan bunalan vatandaşlardan bazıları, metro çıkışlarına seyyar duşa kabinler kurarak, bunaltıcı sıcaklardan bir nebze de olsa serinlemek isteyen Ukraynalıların ilgi odağı haline geldi.
İlk olarak başkentte başlayan uygulamanın ise yakın zamanda diğer şehirlere de başlayacağı tahmin ediliyor.
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