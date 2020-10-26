Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 'Onur Ödülleri' belli oldu
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin her yıl verdiği onur ödülleri belli oldu. 10. yılında festival danışma kurulu ‘Sinema Onur Ödülü’nü Agnieszka Holland, ‘Akademik Onur Ödülü’nü Paulo Pinto de Albuquerque ve ‘Sinemaya Katkı Ödülü’nü Uğur İçbak’a vermeyi kararlaştırdı.
Bu yıl 10’uncusu 20-26 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde geri sayım devam ederken onur ödüllerini alacak isimler açıklandı. Festival Direktörü Bengi Semerci tarafından yapılan açıklamaya göre ‘Sinema Onur Ödülü’ Agnieszka Holland’a verilecek. Onur ödülleri 19 Kasım 2020 Perşembe günü sahiplerine takdim edilecek.
SİNEMA ONUR ÖDÜLÜ YÖNETMEN “AGNİESZKA HOLLAND”’A VERİLECEK
İlk filmi ile 1980’de Cannes’de Uluslararası Eleştirmenler Ödülü kazanan ve genellikle siyasi ya da Polonya temalı filmleri ile tanınan yönetmen, 1981 yılında Polonya’da sıkıyönetim ilan edilmesi ve filmlerini dağıtımdan kaldırılması üzerine Fransa’ya göç etti.
Yabancı film dalında Oscar adayı olan Angry Harvest (1985) filmin yanı sıra To Kill the Priest (1988), Altın Küre Ödülü aldığı Europe Europe (1990), Oscar adayı In Darkness (2011), 2016'da Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü kazandığı Spoor filmleriyle tanınıyor.
Yönetmenin en son filmleri Berlinale’de premier yapan Mr. Jones ve Charlatan filmleridir. Son filmi Charlatan Türkiye’de ilk kez 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gösterilecektir. Holland ayrıca The Killing, Cold Case, Wire gibi bilinen TV dizi filmlerinin de yönetmenliğini yaptı. Holland’ın 3 Oscar adaylığı olan bulunuyor.
19 Kasım 2020 Perşembe akşamı 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali açılış töreninde ödülünü alacak olan Agnieszka Holland aynı zamanda festivalin endüstri bölümü olan VisionIST kapsamında bir ‘Ustalık Sınıfı’ söyleşisi yapacak.
AKADEMİK ONUR ÖDÜLÜ HUKUK PROFESÖRÜ “PAULO PİNTO DE ALBUQUERQUE”’E TAKDİM EDİLECEK
Festivalin Hukuk ve Ceza Adaleti Uluslararası Akademik Programında bu yıl tartışılacak tema “Ben Masumum” olarak belirlendi.
Akademik Onur Ödülü de 2011 yılından günümüze değin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Portekiz hakimi olarak görev yapan Ceza Hukuku profesörü Paulo Pinto de Albuquerque’ye verilecek.
Lizbon’da sürdürdüğü akademisyenliğin yanı sıra ABD, Fransa, Çin başta olmak üzere birçok üniversitede misafir öğretim üyeliği yaptı.
SİNEMAYA KATKI ÖDÜLÜ YÖNETMEN UĞUR İÇBAK’A VERİLECEK
Her yıl verilen sinemaya katkı ödülü bu yıl İz, I·stanbul Kanatlarımın Altında, Eşkiya, Hoşçakal Yarın, Vizontele-Tuuba gibi 17 uzun filmin görüntü yönetmenliğini yapan Uğur İçbak’a verilecek.
Ayrıca yönetmenlik ve görüntü yönetmeni olarak çok sayıda reklam ve klip çalışmasına imza atmış olan İçbak M.S.U¨. Sinema TV Merkezi’nde eğitmen olarak yer almakta ve ‘’Aydınlatma Teknikleri’’ üzerine uygulamalı dersler veriyor. En iyi görüntü¨ dalında 2 Altın Portakal, 1 Siyad (Sinema Yazarları Derneği) ödülü¨ bulunuyor.
Ulusal ve uluslararası filmlerin yer alacağı festival, 20 – 26 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Festivalin bütün ayrıntıları resmi sitesihttp://www.icapff.com/tr/ana-sayfa den takip edilebilir.
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