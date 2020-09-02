Vaka artışı kısıtlama getirecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığından toplanacak. Artan vaka ve ölümler kurulun gündeminde olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi birinci dalganın ikinci pik seviyesinde sürüyor. Vaka artışları 1500'ün üzerine, vefatlar ise 40'ın üzerine çıktı.
"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişide Covıd-19 tespit edildi. Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. Covıd-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929'a yükseldi.
VAKA ARTIŞI KISITLAMA GETİRECEK Mİ?
Artan ölüm ve vaka oranları yeni tedbirleri getirecek mi, yeni kısıtlama kararları olacak mı? Ankara'daki Türkiye ortalamasının üzerindeki artış ve yine yüz yüze eğitim başlığı kurulun gündeminde olacak.
Video Haberler
- Çanakkale'de bir mahalle ve sokak karantinaya alındı
- İmamoğlu YouTuber gençlerle buluştu
- Kına dönüşü düğün yolunda genç çifti ölüm ayırdı
- Kadıköy'de dehşete düşüren olay! Kayda alınınca saldırdı
- Uzmanından 7.2'lik deprem uyarısı!
- Trafik kazası yumruklu kavgaya dönüştü
- Yolun ortasında namaza durdu
- Alman polisinin yaşlı kadına şiddeti tepki çekti
- Üniversitede uyuşturucu üretip sattılar
- Biz İpek Er’lerin, Soylu Musa Orhan’ların tarafıdır