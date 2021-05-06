Yavaş: 'Hükümetin işini zorlaştırır...'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 39 yıl sonra değiştirilerek büyükşehirdeki bazı yetkilerin İçişleri Bakanlığı’na verilmesi için, 'Hükümetin işini zorlaştırır...' yorumuda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, soruları yanıtladı.
Yavaş, geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile büyükşehir belediyeleri yüksek disiplin kurulunda olan devlet memurluğundan çıkarma cezası verme yetkisi, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na devredilmesi için şöyle konuştu:
"Bizim yetkilerimize müdahale olduğunu pek sanmıyorum bizi etkilemez ama hükümetin işini zorlaştırır. Bütün bürokratların hepsinin disiplin soruşturmasının oraya gitmesi, onların işlerini artıracaktır. Zaten bizim yaptığımız işler yargı denetimine tabi."
Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına "askıda bakkal defteri" talimatı vererek ödenemeyen borçların silinmesi için çalışmalarını istemesine, "Türkiye’de ilk başlatan biziz, aynı şekilde devam ediyoruz" sözleriyle destek verdi.
CUMHURBAŞKANI, TÜM MEMURLARIN DİSİPLİN AMİRLİĞİ YETKİSİNİ TAŞIYACAK
Resmi Gazete'de 30 Nisan'da yayımlanan yeni Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği'ne göre, Cumhurbaşkanı tüm kamu idarelerinde görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini taşıyacak. Yeni değişikliğin ardından disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkili olacak. Disiplin amirliği yetkisi devredilemeyecek.
Yönetmelikte İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun aynı zamanda mahalli idarelerin yüksek disiplin kurulu olduğuna ilişkin düzenleme korundu, ancak büyükşehir belediye başkanlıklarında kurulacak yüksek disiplin kurullarının "belediye encümeninden teşekkül etmesine" ilişkin kısım yeni yönetmelikten çıkarıldı. Böylece büyükşehir belediye başkanlıklarındaki yüksek disiplin kurulu görevi de İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na bağlanmış oldu.
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