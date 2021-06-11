Yeşil pasaportlu ihracatçıya aşı önceliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, yeşil pasaportlu ihracatçılar da, Covid-19'la mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi. Aşılama grubuna alınan ihracatçılar, aşı randevusu da almaya başladı.
Yeşil pasaport hamili ihracatçılar, koronavirüs aşısında öncelikli gruba alındı. İhracatçılar, dünden itibaren sisteme girerek aşı randevusu almaya başladı.
İhracatçıların aşılama programında öncelikli gruba dahil edilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracatçılarımızın seyahatlerinde problem yaşamaması adına hızla aşılanması önem arz etmekteydi. Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımızın aşılama programına dahil edilmesi, ihracat hacmimizi de olumlu yönde etkileyecektir" dedi.
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'in 'başkanına' operasyon
- Öz oğluna istismarda bulunan baba tutuklandı
- Çukur oyuncularına suç duyurusu
- Fatih Altaylı'dan bir Veyis Ateş açıklaması daha
- Uzman isim uyardı: Marmara'da denize girecekler dikkat!
- Peker'in Youtube geliri gündemde
- AKP'li Turan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Siyasete soyundu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Erdoğan'a 1993 yılındaki sözleriyle yanıt
- Aşılamaya üç grup daha dahil edildi