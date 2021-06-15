YouTube, ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube, başlık sayfasının üstünde siyasi içerikli reklam yayınlamama kararı aldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2021 Salı, 09:34
YouTube, ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı
Abone Ol google-news

Şirket sözcülüğünden Axios’a yapılan yazılı açıklamada, YouTube’un reklamcılık politikasında güncelleme yapıldığı, ana sayfa başında seçim ve siyasi içerikli reklamların yanı sıra kumar, alkol ve reçeteli ilaçlarla ilgili reklamların da yasaklandığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre açıklamanın devamında, "Hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını dengelemelerini sağlamak için reklamcılık gereksinimlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz" ifadesi paylaşıldı.

Reklam politikalarındaki güncellemelerin, özellikle hassas olaylarla ilgili karışıklıkları, yanlış bilgileri ve manipülasyonları en aza indirilme amacıyla yapıldığı kaydedildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler