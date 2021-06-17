Yunanistan'da müftü Mete'ye hapis cezası

17 Haziran 2021 Perşembe, 19:55

Selanik Tek Hakimli Ceza Mahkemesi, 2016’da Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin (DEB) kongresinde yaptığı konuşmada, dönemin DEB Başkanı Mustafa Çavuşoğlu’nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a benzettiği için "halk arasına nifak sokma suretiyle kamu düzenini bozma suçlamasıyla" yargılanan Mete’yi 3 yıl tecilli olmak üzere 15 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mete'ye 3 yıl içerisinde suç işlemesi durumunda hapis cezası uygulanacak.

İskeçe seçilmiş müftülüğünün internet sitesindeki açıklamada, mahkemenin kararına itiraz eden Mete’nin, avukatları aracılığıyla kararı temyize götüreceği belirtildi.