"Müzik, çocukların becerilerini geliştirmesine ve yaratıcılığının artmasına destek oluyor”

Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:42

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:42

Çocuk gelişimi alanında, 0-5 yaş arası çocuklara yönelik benzersiz ebeveynli oyun ve anaokulu programları sunan Gymboree Play & Music, patentli ve ödüllü ekipmanları ile İzmir'deki yeni şubesinin kapılarını açmaya hazırlanıyor. Gymboree İzmir Kurucusu Cansu Çavuşoğlu, çocukların gelişim yolculuğuna katkıda bulunacak bu yeni şubenin açılışından büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, "Gymboree Play & Music olarak, çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen programlarımız ile İzmir'deki ailelerin hayatına dokunacağız. Tüm ders içeriklerimiz Amerika'daki çocuk gelişimi uzmanı Zero To Three Vakfı ile işbirliği içinde oluşturuluyor. Bu anlamda kaliteli ve güvenli bir öğrenme ortamı sunuyoruz. Uzman eğitmenler eşliğinde sunulan geniş yelpazede oyun ve müzik aktiviteleriyle, çocukların erken yaşta öğrenme ve keşfetme süreçlerini en üst düzeye çıkarmak en büyük hedefimiz'' dedi.

Gymboree Play & Music 0-5 yaş arası patentli programlarıyla çocukların gelişimlerine katkı sağlıyor. 2,5 yaşına kadar ebeveyn katılımlı, 3 yaş ve sonrası için okul öncesi hazırlık programı içeren Gymboree Play & Music, Güzelbahçe'de hizmet vermeye hazırlanıyor.

Anne-baba veya bakım vereniyle, çocukların kaliteli zaman geçirmesini ve çocuk-ebeveyn ilişkisini güçlendirmeyi amaçlıyor. İzmir şube temsilcisi Cansu Çavuşoğlu, eğitimlerin içeriği hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"Tüm merkezlerde olduğu gibi İzmir şubemizde de her ay grubuna uygun; Play&Learn, Art, Music, English temelli Mini Pre-School Steps, Pre-School Steps ve School Skillsprogramlarımız bulunuyor. Her biri bilimsel temellere dayanan programlar, çocukların problem çözme becerilerini geliştirmelerine, yaratıcılıklarını artırmalarına ve sosyal becerilerini güçlendirmelerine yardımcı oluyor. Bunların yanı sıra uzman eğitmenlerimiz eşliğinde, hem aktivite hem eğlence içerikli unutulmaz doğum günü organizasyonları da gerçekleştiriyoruz.''

Gymboree Play & Music İzmir, çocukların eğlenirken öğrenmelerini ve gelişmelerini sağlayacak benzersiz bir ortam sunuyor. İzmir'de çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda yeni bir çağ başlatacak olan bu yeni şube, tüm aileleri kapılarını açmaya davet ediyor.