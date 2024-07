18. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:04

Güncelleme: 22.07.2024 - 10:04

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 18'incisini düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali kortej ile başladı. Kortej öncesi ise Valilik önündeki Atatürk Anıtı’nda çelenk töreni yapıldı. Denizli Valiliği önünden başlayan korteje, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bartal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, davetliler ve festivale katılan 12 ayrı ülkenin halk dansı sanatçıları katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı kortejde dansçılar ülkelerine özgü dansları sergilerken, etkinliğe yoğun ilgi gören vatandaşlar bu güzel anları çektikleri fotoğraf ve görüntülerle ölümsüzleştirdi. Müzik ve danslarla birlikte devam eden coşkulu yürüyüş Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde son buldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada böylesine önemli bir festivale ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Umut ediyorum ki festivalimiz her geçen günü daha da güzelleşen bir Denizli'ye mutluluk kaynağı olur. Bugün on bir ülkeden, on bir renkten, on bir dünyanın sevgi gönüllüsü olan, barış elçisi olan, birlikte mutluluğun daha da büyüdüğüne inanan bu güzel dostlarımızla beraber festivalimiz daha eğlenceli, daha güzel günlere ilerleyecektir. Artık hep birlikte güzelliğin paylaşıldığı, dünyanın sevgi diliyle egemen hale geldiği bir Türkiye, bir Denizli yolculuğumuzun her geçen gün daha da artarak süreceğine inanıyorum” diye konuştu.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN BARIŞ MESAJI

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu konuşmasında barış mesajı vererek, festivalin güzellikler getirmesini diledi. Başkan Çavuşoğlu, “Bugün buradan, bu meydandan bir kez daha dünyaya barış çağrısında bulunuyorum. Filistin'de yaşayan kardeşlerimiz ve İsrailli olmasına rağmen Filistin halkına zulüm edilenlere karşı mücadele eden İsrailli dostlarımızla beraber bu ülkede, Filistin'de zulmün, İsrail'i yönetenler tarafından yaşatılan bu zulmün son bulması için bütün dünyaya ve bütün insanlığa bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Biz istiyoruz ki, halkların kardeş olduğunda bu dünyada sömürgeci güçlerin yaşama şansı olmayacaktır. Festivalimiz de birlikte barışın tüm dünyaya yayıldığı ve insanların birbirini sevgiyle kucakladığı, kendi gemisini kurtaranların kaptan olduğu değil, hep beraber olduğumuzda mutlu olduğumuzu görecek dostlarla beraber yeni güzel günlerde görüşmeyi ve festivalimizin Denizli'ye hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Programın ardından 12 ülkeden gelen konukların temsilcileri Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret etti.

FESTİVAL PROGRAMI

27 Temmuz’a kadar Denizli’ye renk katacak festival programına katılacak gruplar şöyle: “KKTC, Hırvatistan, Arnavutluk, Polonya, Rusya, Kosova, Gürcistan, Kuzey Osetya, Dağıstan, Kuzey Makedonya, Kolombiya, Kuzeyin Uşakları (Ankara) ile ev sahibi Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Dansları Topluluğu, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Halk Dansları Topluluğu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Spor Kulübü.” Denizli Büyükşehir Belediyesinin 1 hafta boyunca ücretsiz olarak sunacağı festival programı ise şöyle:

22 Temmuz 2024 Pazartesi

Saat 20.30 Acıpayam

Saat 21.30 Serinhisar

23 Temmuz 2024 Salı

Saat: 21.00 İncilipınar Parkı

Saat 21.30 KYK (Amfi Tiyatro)

24 Temmuz 2024 Çarşamba

Saat: 20.30 Sarayköy

Saat 21.30 Buldan

25 Temmuz 2024 Perşembe

Saat: 21.00 Yenişehir Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu

Saat 21.30 Adalet Parkı

26 Temmuz 2024 Cuma

Saat: 20.30 Bozkurt

Saat 21.00 Çardak

27 Temmuz 2024 Cumartesi

Saat: 21.00 Gala Programı, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi