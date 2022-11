63. Selanik Film Festivali'nin kapanış töreni yarın yapılacak ve ödüller sahiplerine verilecek

12 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Uluslararası yarışmada 11 film var: A Piece of Sky (Michael Koch/İsviçre), Blue Jean (Georgia Oakley/İngiltere), Listen (Maria Douza/Yunanistan-Bulgaristan), Narcosis (Martijn de Jong/Hollanda), Plan 75 (Chie Hayakawa/Japonya-Fransa-Filipinler-Katar), Silence 6-9 (Christos Passalis/Yunanistan), The Dam (Ali Cherri/Fransa-Lübnan-Sudan-Katar-Almanya-Sırbistan), Thunder (Carmen Jaquier/İsviçre), To the North (Mihai Mincan/Romanya-Yunanistan-Bulgaristan-Çek Cumhuriyeti-Fransa), Wolf and Dog (Claudia Varejao/Portekiz-Fransa), I Have Electris Dreams (Valentina Maurel/ Belçika-Fransa-Kosta Rika).

(Blue Jean)

Uluslararası jüri Nicolas Cellis (Yapımcı-Pimento Film’in kurucusu/Meksika), Tomasz Wasilewski (Yönetmen-senarist/Polonya), Penny Panagiotopoulou’dan (Yönetmen/Yunanistan) oluşuyor. Yarışmanın en güçlü adayları içerisinde Blue Jean, A Piece of Sky, Plan 75, Silence 6-9 filmleri yer alıyor. Bu yeni sinemacılar baskıcı devlet erkini, eşcinselliği, aile ilişkilerini, ergenlerin sorunlarını, önyargıları, hoşgörüsüzlüğü, yaşama tutunmayı, sıra dışı aşkları, şiddeti, özgürlük savaşımını, ötanaziyi, etik seçimleri işliyorlar. Yarışma filmlerinin çoğunluğunda hayata tutanmaya çabalayan ve başaran güçlü kadın karakterler dikkat çekiyorlar.

(Silence)

THEO ANGELOPOULOS’A TRAVELLİNG GHOSTS’LA SAYGI

Ustası Theo Angelopoulos’a Thanos Anastopoulos yeni filmi Travelling Ghosts’la saygıda bulunuyor. Angelopoulos’un asistanı olarak çalışan Anastopoulos 18. yüzyılda Trieste’de yaşamış Yunanlı aydın devrimci Rigas Feraios’un öyküsünü gerçek olaylardan yola çıkarak anlatıyor. Trieste’deki Ortodoks Yunan mezarlığının duvarları çökünce 18. yüzyıldan çıkıp gelen hayaletler kentin sokaklarında gezinmeye başlarlar. Ustası gibi uzun plan sekanslar kullanan, geçmişle gelecek arasında gidip gelen yönetmen başarılı bir sosyal komediye imza atmış.

(A Piece of Sky)

BURADAYIM, İYİYİM PROJESİNE ÖDÜL

Agora ödüllerinin Proje Geliştirme Atölyesi bölümünde yarışan Buradayım, İyiyim adlı Türkiye-Almanya ortak yapım Musou (müzik ve ses) ödülünü aldı. Filmin yönetmeni Emine Emel Balcı, yapımcıları Dilek Aydın, Derya Türkmen, Jens Meurer, Egoli ve Tossell Pictures, Heimatios Film.