Altın İskender ‘I Have Electric Dreams’e

15 Kasım 2022 Salı, 04:00

63. Selanik Uluslararası Film Festivali’nde ilk ve ikinci filmlerin yarıştığı Uluslararası Yarışma’da Theo Angelopoulos adına verilen büyük ödül Altın İskender’i (10 bin Avro) Valentina Maurel’in I Have Electric Dreams’i (Belçika-Fransa-Kosta Rika) kazandı. Annesi, kızkardeşi, kedisiyle yaşayan Eva sevgi, şefkat, duyarlılık dolu ergenliğini geride bırakıp şiddet, öfke, acımasızlık dolu yetişkinlerin dünyasıyla karşılaşır. Jüri Özel Ödülü Gümüş İskender’i (5 bin Avro) Michael Koch, İsviçre yapımı A Piece of Sky ile aldı. En iyi yönetmen Bronz İskender ödülü (3 bin Avro) Plan 75 (Japonya-Fransa-Filipinler-Katar) filmiyle Chie Hayakawa’ya verildi.

En iyi kadın oyuncu ödülü Blue Jean’deki (Georgia Oakley/ İngiltere) rolüyle Rosy McEwen’ın oldu. Reinaldo Amien Gutierrez, I Have Electric Dreams’deki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi. En iyi sanatsal katkı ödülünü The Dam aldı. (Ali Cherri/ Fransa-Lübnan-Sudan-Katar-Almanya-Sırbistan).

KURAK GÜNLER’E İZLEYİCİ ÖDÜLÜ

Selanikli sinemaseverlerin Türk filmlerine gösterdiği ilgi her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğundu. Balkanlar’a Bakış bölümünde gösterilen Emin Alper’in Kurak Günleri’ni (Türkiye-Fransa-Almanya-Hollanda-Yunanistan-Hırvatistan) izleyici en iyi film seçti.

KOMŞULARLA BULUŞMA ÖDÜLÜ

Meet the Neighbors (Komşularla Buluşma) bölümünde yarışan Marina Er Gorbach’ın çektiği Türkiye-Ukrayna ortak yapımı Klondike en iyi film (8 bin Avro) seçildi. İnsan Hakları ödülünü Chie Hayakawa’nın Plan 75 filmi aldı. WIFT (Sinema ve TV’de Çalışan Kadınlar) ödülünü Thunder filmiyle (İsviçre) Carmen Jacquier’nin oldu.

Yunan Film Merkezi, Spiros Iakovides’in Black Stone’u ile Asimina Proedru’nun Behind the Haystacks’ini en iyi ulusal filmler seçti. Selanik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Gençlik jürisi, Black Stone’u en iyi film seçti. Gençlik Özel Jüri ödülünü Christina Kallas’ın Paris in Harlem’ine (ABD) verdi. Festival programı dünyanın her yanından kadın yönetmenlerin özgün, başarılı, ödünsüz filmleriyle doluydu.