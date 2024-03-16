Altın İskender’e doğru
Selanik Belgesel Festivalin’de Altın İskender ödülü yarın akşam veriliyor.
Rachel Leah Jones, Sudeep Sharma, Valerie Kontakos
7-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 26. Selanik Uluslararası Film Festivali’nde Altın, Gümüş ve Bronz İskender ödülleri yarın akşam Olympion Sinema Merkezi’nde gerçekleştirilecek kapanış töreninde dağıtılacak.
Uluslararası Yarışma Bölümü, Newcomers Yarışma Bölümü, Film Forward Yarışma Bölümü, Immersive Yarışma Bölümü jürileri, Altın, Gümüş, Bronz, jüri özel, mansiyon ödüllerini seçtikleri filmlere ve sanatçılara verecekler.
İlk ve ikinci belgeselini çeken yönetmenlerin belgesellerinden oluşan 13 filmi Valerie Kontakos (Yönetmen, senarist) Rachel Leah Jones (Yönetmen-Senarist), Sudeep Sharma (Festival yönetmeni) değerlendiriyor.
Altın İskender 12 bin, Gümüş İskender ödülü 5 bin Euro tutarında.
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