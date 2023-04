Idrıss'den ırkçılık üzerine kapsamlı çalışma

Yayınlanma: 13.04.2023 - 17:56

Güncelleme: 13.04.2023 - 17:57

Görüşleri uluslararası siyasi arenada ve akademik dünyada büyük yankı uyandıran eğitim ve sosyoloji profesörü Cynthia Miller-Idriss’in ırkçılık üzerine kurguladığı kitabı Anavatanda Nefret – Yeni Küresel Aşırı Sağ, Ayrıntı logosuyla raflarda ve internet satış sitelerinde yerini aldı.

Dünyanın birçok ülkesinde kendilerine milyonlarca taraftar bulan çeşitli aşırılıkçı akımlardan yola çıkan Cynthia Miller-Idriss, nefretin üretildiği fiziksel ve sanal alanlara odaklanıyor. Yarının aşırı sağcı milliyetçilerinin, gündelik hayatın içindeki sıradan mecralardan doğduğunu gözler önüne seren Anavatanda Nefret, bir umut ışığı olaraksa aşırılıkçı radikalleşmeyle mücadelede kullanılabilecek yenilikçi stratejiler sunuyor.

Ayrıntı Yayınları’nın İnceleme Dizisi kapsamında yayımlanan Cynthia Miller-Idriss imzalı Anavatanda Nefret, Behzat Hıroğlu’nun çevirisiyle Türkiye’deki okurlarla buluşuyor.

Kitabını nefret suçuna maruz kalanlara, ailelerine ve onların acısına ortak olanlara ithaf eden Cynthia Miller-Idriss, Anavatanda Nefret’i pedagoglar, politika yapıcıları, ebeveynler, eğitmenler, radikalleşme ve nefret tehdidi altındaki kişilerle etkileşim kuracak diğer kişileri de kapsayacak şekilde halka yönelik ve halk için kaleme aldığını dile getiriyor.

ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde aşırılıkçı akımlar kendilerine milyonlarca taraftar buluyor. Komplo teorilerinden, beyaz üstünlüğüne dair tezlerden, göçmen karşıtlığından beslenen nefret suçları ve şiddet vakaları günbegün artıyor. Hal böyle olunca aşırılıkçı akımların insanları nasıl etkilediği, hangi mecraları kullanarak toplumda yaygınlaştığı konusu ise çok önemli bir araştırma konusu haline geliyor.

Cynthia Miller-Idriss nefretin üretildiği fiziksel ve sanal alanlara merceğini doğrultuyor ve “Aşırı sağcılar nerede taraftar topluyor?” “Gençler günlük yaşamlarında aşırılıkçı mesajlarla ne zaman karşılaşıyor?” gibi sorulara cevaplar arıyor. Özellikle toplumların marjlarındaki gençlerin çeşitli ortamlarda nasıl hedef alındığını analiz ediyor ve radikalleşmeye giden yolun ergenlik ve yetişkinlik boyunca aşırı sağcı ortamlara girip çıkmakla oluşan bir süreç olduğunu gösteriyor.

Anavatanda Nefret yarının aşırı sağcı milliyetçilerinin üniversite kampüslerinden karma dövüş sanatları salonlarına, giyim mağazalarından çevrimiçi oyun sohbet odalarına ve YouTube yemek kanallarına kadar farklı mecralarda nasıl bir araya geldiğini gözler önüne seren ufuk açıcı bir çalışma. Kitap okurları yalnızca günümüz aşırı sağının gençleri cezbettiği ve tuzağa düşürdüğü ana akım mekânlara ve alanlara götürmekle kalmıyor aynı zamanda aşırılıkçı radikalleşmeyle mücadelede kullanabileceğimiz yenilikçi stratejileri de ortaya koyuyor.

CYNTHIA MILLER-IDRISS HAKKINDA

Lisans eğitimini Michigan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlayan Cynthia Miller-Idriss, aynı üniversitede Kamu Politikaları yüksek lisansı ve Sosyoloji doktorası yapmıştır. Şu sıralar Washington’daki Amerikan Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü ve Eğitim Fakültesi’nde profesör unvanıyla dersler vermektedir. Bununla birlikte Amerikan Üniversitesi bünyesindeki Üniversite Mükemmeliyet Merkezi’ne bağlı Kutuplaşma ve Aşırılık Araştırma ve İnovasyon Laboratuvarı’nın (PERIL) da direktörlüğünü yapmaktadır. Hate in the Homeland: The New Global Far Right (2020); The Extreme Gone Mainstream: Commercialization and Far Right Youth Culture in Germany (2018); Seeing the World: How U.S. Universities Produce Knowledge about the World (Mitchell Stevens ve Seteney Shami ile birlikte) (2018); Blood and Culture: Youth, Right-Wing Extremism, and National Belonging in Contemporary Germany (2009) gibi eserlere imza atan Cynthia Miller-Idriss, Seteney Shami ile Middle East Studies for the New Millennium: Infrastructures of Knowledge (2016) isimli çalışmanın da editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca MSBNC’de köşe yazarlığı yapan yazarın, Foreign Affairs, The Atlantic, The Washington Post, The New York Times, The Boston Globe, CNN, The Hill, Politico, The Guardian, Le Monde, Salon gibi medya organlarında da yakın zaman önce yayımlanmış yazıları bulunmaktadır.