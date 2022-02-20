Aşk diliyle Chet Baker Project
Zorlu PSM bünyesindeki performans kulübü Touche, caz kulübü havasıyla ve romantik atmosferiyle başarılı caz piyanisti Uraz Kıvaner ve müzisyen arkadaşlarını “Chet Baker Project” adını verdikleri sımsıcak bir Chet Baker anma projesiyle ağırladı.
Kıvaner’in, sahnede de izleyiciye aktardığı gibi 2012 yılında çıkardığı kendi bestelerinden ve düzenlemelerinden oluşan “Pieces” albümünde söylediği iki şarkıda dinleyiciler yıllar önce Chet Baker tadı yakalayınca Kıvaner’in kalbine ve zihnine bu projenin ilk tohumları atılmış.
Sahnede hepsi birbirinden yetenekli ve caz sahnesinden yakından tanıdığımız kontrbas yıldızı Ozan Musluoğlu, tenor saksafonda Batu Şallıel, davulda Ekin Cengizhan ayrı ayrı virtüözitelerini sergilerken, Uraz Kıvaner’in bir caz kulübünün hikâye anlatıcısı gibi bize Chet Baker’ı tüm öyküsüyle, talihsizlikleriyle, ilişkileriyle anlattığı proje, sımsıcak bir caz masalı gibiydi. Geceyi, cazcıların bizde “Patlat for me” esprisiyle andıkları “But not for me” ile açan Kıvaner, hepsi Chet Baker’a ait olan değil, Chet Baker’la özdeşleşen şarkıları da çaldı. Hiç unutamadığımız aşklara ithafen “There will never be another you” yorumunu paylaşırken, heyecanını yitirdiğimiz aşkları devam ettirmenin manasını sorgulayan “The thrill is gone” parçasını da çaldı, her defasında da izleyiciyle tatlı bir sohbet havası yarattı. Şarkıya geçmeden, parçayı B.B. King’in “The thrill is gone” şarkısıyla karıştırmayın aman, derken de adeta bir müzik kulübü hocası havasıyla sempatik bir sunum yaratıyordu.
HER AN SEVGİLİLER GÜNÜ
Gecede, Kıvaner’in, Pieces albümünde de Chet Baker’ı andıran bir hava yakaladığı “I fall in love too easily”, kolay âşık olan, her an âşık olanlara bir armağan oldu, üstüme alındım. Kıvaner, bu aşk sohbetiyle dolu gecede bizimle şarkının aksine ancak 40 yaşında bulduğu aşkına, değerli eşine olan sevgisini de paylaştı. Bu romantizmi kaçıranlar, 4 Mart’ta Nardis Jazz Club sahnesini sakın kaçırmasın. Proje, tıpkı “My Funny Valentine” şarkısında olduğu gibiydi, sahnede sanki her an sevgililer günüydü.
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