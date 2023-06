Benzersiz usta Wes Anderson

Yayınlanma: 25.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.06.2023 - 09:52

Fotoğraftakiler: Gemma Nunn, Oscar Santamaria, Maria Herrera Badia, Eva Ferradas Torre-Marin, Laura Hernandez Vela, Guy Trevellyan, Atilla Yücer.

Jim Jarmusch, Steve McQueen, Mira Nair, Yorgos Lanthimos, Todd Solondz, David Gordon Green gibi yönetmenlerle, Al Pacino, Nicole Kidman, Colin Farrell, Carey Mulligan, Michael Fassbender, Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, Jamie Lee Curtis, Bill Murray, Mia Farrow, Christopher Walken, Kristen Stewart gibi ünlü oyuncularla çalışan Atilla Yücer, yaratıcı ve bağımsız sinemanın önemli adı Wes Anderson’ın son çalışması bilimkurgu, romantik, nostaljik türdeki Asteroit Şehir’inde yönetmen yardımcısıydı. Filmin ünlü oyuncu kadrosunda Tom Hanks, Scarlet Johansson, Tilda Swinton, Steve Carell, Adrien Brody, Jason Schwartzman yer alıyor.

MİLİMETRİK GÖRÜNTÜLER

Wes Anderson sette nasıl bir yönetmen, uyumlu bir ortamda aile arasında gibi çalıştınız sanırım?

Wes gün geçtikçe daha çok tanınıyor ve güçleniyor. Bu gücünü filmlerine de yansıtıyor. Sette küçük bir ekiple çalıştık, 10-12 kişiydik. Seti zaten sıfırdan yarattık. Bir kamera, dolly ile öğrenci filmi çeker gibiydik. Protokoller, sendika koşulları gibi kısıtlamalar yoktu. Ünlü oyuncular bir köşede oturup sıralarını beklediler, kimsenin özel karavanı da yoktu. Boşu boşuna zaman kaybı olmadı, kimse filmin atmosferinden kopmadı, anı, duyguyu, heyecanı hiç yitirmeden verimli şekilde hep birlikte filmi gerçekleştirdik.

Oyuncular uzun diyaloglarını ezberlemiş olarak sete hazırlıklı mı geliyorlardı?

Wes bir yıl önceden tüm sahnelerin ayrıntılı bir dökümünü hazırladı; baştan sona filmini kafasında kare kare çekti aslında. Kamera açıları-hareketleri, oyuncuların pozisyonları, her şey çekimden önceden belliydi. Bizler de teknik ekip olarak zihninde belirlemiş olduğu milimetrik görüntüleri kaydederek Wes’e yardımcı olduk.

Wes Anderson sinemasını nasıl tanımlarsınız?

Wes Anderson diye bir sinema terminolojisi gerçekten var. Hayranları onun filmlerini izleyip mutlu olmak istiyorlar. Çok özel, benzersiz bir dünyası ve anlatım dili var. Ağır, karanlık, zor şeyler anlatsa da insanlara umut, mutluluk vermeyi başarıyor.

Atilla Yücer

Ön hazırlık ve çekim süreci nasıl geçti?

Senaryo yazım aşaması bitince ön hazırlık süreci başladı. Ben Asteroit Şehir için tam bir yıl çalıştım. Altı ay hazırlık altı ay çekim sürdü. Her şey en ince detayına dek belgelendi. Oscarlı kostüm tasarımcısı Milena Canonero ile Wes arasında uzun yazışmalar oldu. Her detay sıfırdan yaratıldı. Test çekimleri yapmak için İspanya’ya gittim; Wes, İngiltere’den ön çekimleri izledi, her şeyi bildiği ve hesapladığı için sete girmeden filmi çekmiş gibi oldu.

Öteki yönetmenlerden farklı bir çalışma metodu var, değil mi?

Diğerleri mekânda keşif yapmak, oyuncularla prova yaparak ne elde edeceklerini görmek istiyorlar. Utanç’ta Steve McQueen’le çalışırken 8 sayfalık tartışma sahnesi için iki gün ayırdım, Michael Fassbender’le Cary Mulligan daire içinde dolaşarak sürekli mekân değiştirerek tartışıyorlardı. Sonunda yönetmen iki oyuncuyu televizyon karşısına oturttu, tartışmayı sabit bir plan olarak çekti. Yapımcı buna niye iki günlük çekim koydun diyerek bana hesap sordu.

Yönetmen Wes Anderson

KÖPRÜ GÖREVİ

Yönetmenle yapımcı arasındaki diyaloğu siz kuruyorsunuz o zaman.

Evet, köprü görevi yapıyorum. Stresli, zorlu bir görev bu. Yaratıcıyla para yatıran arasında ince bir denge kurmam gerekiyor.

Mesleğinizi çok seviyorsunuz sanırım.

Çok seviyorum. 12 yaşımdan beri sinemaya girmeyi hayal ettim. İngiltere’de yatılı okurken Jim Jarmusch, Abel Ferrara, Wong Kar Wai’nin filmlerini keşfettim. Çok heyecanladım, bu filmlerde gerçek insanların gerçek hikâyelerin olduğunu gördüm. Sinema sadece eğlencelik, Yıldız Savaşları, süper kahraman filmleri demek değil.