ÇAĞSAV Onur Ödülleri sahiplerini buldu

09 Mart 2022 Çarşamba, 11:06

Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV) 20'nci Onur Ödülleri Töreni, Ankara Kent Konseyi Kabul Binası'nda yapıldı. Onur Ödülü heykelcikleri ve beratları, ressam Yalçın Gökçebağ ile Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi adına Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü'ye sunuldu.

Kültür Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da törene birer mesaj yolladı. Törenin açılışında klasik gitar sanatçıları Berat Kara ile Alper Es dinleti sundu.

22 YILLIK GEÇMİŞ

ÇAĞSAV Başkanı Şefik Kahramankaptan, törende yaptığı konuşmada vakfın 22 yıllık geçmişe sahip olduğunu anımsatarak şunları söyledi:

“2000’de 54 üye ile kurulan vakfımız, Ankara'da sanat fuarcılığı geleneğinin oluşumunu sağlayarak Başkent'te ilk sanat fuarını düzenledi ve bunu 12 yıl boyunca sürdürdü. Modern Sanatlar Müzesi oluşturma hedefine ulaşabilmek için ÇAĞSAV'ın girişimleri, günümüzdeki CerModern'in yapımı ve açılmasıyla sonuçlandı. ÇAĞSAV Resim Koleksiyonu'nu oluşturduk ve genişletmeye devam ediyoruz. ÇAĞSAV Müzik olarak, üçü çiftli olmak üzere Türk bestecilerinin yapıtlarından oluşan 20 albüm yayımladık, bunların çoğunda Türk ressamlarının tablolarını kapak olarak kullandık.”

DOĞAYA ÖNEM

ÇAĞSAV Onur Ödülleri'nin de sanata önemli katkıda bulunan sanatçı ve kurumlara toplumun şükranlarını sunup belgelemek amacıyla oluşturulduğunu vurgulayan Kahramankaptan, 2021-22 ödüllerinin gerekçelerini de şöyle açıkladı:

“Kişisel olarak; doğaya verdiği önem, mevsimsel değişiklikleri ve kır yaşamındaki doğa-insan ilişkisini uyumlu biçimde yansıtması, doğayı kendine özgü saf ve şiirsel dille aktarmak için peysaj boyama tekniğine getirdiği yenilikler ve geliştirdiği yeni teknikler, çok sayıda kişi tarafından taklit edilmesine karşın hemen ayırt edilen başarılı anlatımı, Türk resim sanatını yurt içinde ve dışında açtığı sergilerle başarıyla temsil etmesi nedeniyle Yalçın Gökçebağ'a verilmiştir."

"Kurumsal olarak da resim sanatının toplumun değişik kesimlerine tanıtılması yolunda yaptığı katkı, eserleri çalıştaylar ve bağış yoluyla doğrudan sanatçılardan sağlaması, sanat hakkındaki bilgi ve görgünün artırılması yönündeki etkisi, ilkokuldan itibaren her yaşta öğrenciyi ağırlayarak resim derslerini müzede almaları için hazırladığı koşullarla sağladığı olumlu ortam nedeniyle Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Sanat Galerisi'ne verilmiştir.”

AKSOY İMZASI

Kahramankaptan’ın konuşması sonrasında heykeltraş Mehmet Aksoy'un imzasını taşıyan ödül heykelcikleri ile beratları sahiplerine sunuldu. Gökçebağ’a heykelciği, Gazi Eğitim Enstitüsü'nden dönemdaşı eski Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Devlet Opera ve Balesi eski genel müdürlerinden H. Hüseyin Akbulut, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü'ye ise Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Dr. Süleyman Basa verdi.

Gökçebağ'ın ödülü alırken duygulu anlar yaşadığı görüldü. Ödül sahiplerinin teşekkür konuşmalarından sonra, Gökçebağ'ın resim çalışmalarıyla Çorum Sanat Müzesi'nin galerilerini yansıtan bir görsel sunumu yapıldı.

GENİŞ KATILIM

Törende ÇAĞSAV yöneticileri Gültekin Serbest, Önder Aydın, Prof. Dr. Şinasi Yavuzer, İbrahim Karaoğlu, Günhan Erdinç, Vakfın ilk başkanı Aydın Esen, kurucu üyelerden Uğurcan Özses, Habib Aydoğdu, Timur Erkman hazır bulundu.

Törene katılanlar arasında 2014 yılı onur ödülü sahibi heykeltraş Metin Yurdanur, ressam-siyasetçi Zeki Sezer, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Kent Konseyi Danışma Meclisi Üyesi Şevket Bülent Yahnici, Fotoğraf dalında Devlet Sanatçısı Ozan Sağdıç, ODTÜ Radyo yöneticisi Levent Tosun, Akbank Bölge Müdürü Ender Kamışlı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Başkanı Güzin Arısoy, TOBB-ETÜ'den tasarımcı Oğuz Sağdıç, Çorum Belediye Meclis Üyesi Namık Kemal Batman, Medya Sanat Galerisi'nden Ayşegül Bora, Armoni Sanat Galerisi'nden Zerrin Özdemir, Orkestra Şefi Prof. Burak Tüzün, viyolonsel sanatçısı Erdoğan Davran, araştırmacı-yazar Hulusi Gürpınar da yer aldı.