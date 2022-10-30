Darende’den ‘Mavi Bir Liman’
Daver Darende’nin “Çınarlı, Kubbeli, Mavi Bir Liman” (Nazım Hikmet) adlı resmi sergisi, önceki gün Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) açıldı. Sergi 10 Kasım’a dek ziyaret edilebilecek.
Gazetemizin Ankara Temsilciği’nde sanatseverleri bir araya getiren Ankara CKM’de, Daver Darende’nin resim sergisi açıldı.
Darende’nin “Çınarlı, Kubbeli, Mavi Bir Liman” (Nazım Hikmet) adlı sergisinin açılışı, önceki gün başkentli sanatçılar ve sanatseverlerin katılımıyla yapıldı.
Güzeltepe Mahallesi Abidin Daver Sokak, No:14 adresindeki CKM’de Cumhuriyet Kitapları ve Ankara CUMOK’un işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi 10 Kasım’a dek ziyaret edilebilecek.
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