Dead City 2. sezon: Maggie ve Negan'ın zorlu yolculuğu devam ediyor...

Yayınlanma: 10.06.2024 - 20:48

Güncelleme: 10.06.2024 - 20:48

The Walking Dead, on bir sezon boyunca milyonların kalbinde taht kurarak 21. yüzyılın en büyük serilerinden biri olma unvanını kazandı. Kısa süre önce sona eren Fear the Walking Dead'den Daryl Dixon'a, spin-off'ların başarısı, birçok kişinin bayatladığını düşündüğü bir seriye yeni bir soluk getirdi.

Şimdiden büyük övgü toplayan spin-off'lardan biri de Haziran 2023'te gösterime giren ve o dönemde AMC+'ın en büyük prömiyeri olan The Walking Dead: Dead City. Spin-off, Maggie ve Negan'ın, Maggie'nin kaçırılan oğlu Hershel'i kurtarmak için Manhattan'da yaptıkları yolculuğu anlatıyor. Dizinin diğer Walking Dead hikayelerinin çoğunun uzun soluklu doğasını bozarak sadece bir kez yayımlanacağı beklentilerine rağmen, 1. sezon finalinin yayımlanmasından önce dizinin ikinci sezonuna yeşil ışık yakıldığı resmen duyuruldu. Hayranların kısa sürede öğrendiği gibi, sezon finali birçok soruyu yanıtsız bırakarak diziyi ikinci sezona hazırladı.

Henüz 2. sezon için resmi bir çıkış tarihi olmasa da, 2. sezonun çıkış penceresinin 2025 olarak belirlendiği doğrulandı.

Lauren Cohan ve Jeffrey Dean Morgan, Maggie ve Negan rollerini bir kez daha canlandıracak. Cohan ve Morgan'ın yanı sıra, 2. sezonda Ginny rolüyle Mahina Napolean, Perlie rolüyle Gaius Charles ve Hırvat rolüyle Zeljko Ivanek'in geri dönmesi bekleniyor. Ayrıca, 1. sezonun son iki bölümünde büyük rol oynayan Lisa Emery'nin canlandırdığı Dama karakteri de 2. sezonun ana düşmanı olarak geri dönecek.