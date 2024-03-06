Hayatımız Roman, Emanet, Tetikçi ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 8 Mart Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 8 Mart Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Peki, bu hafta hangi filmler vizyona girecek?
SÜPER KAHRAMANLAR GİZLİ DÜNYA
Çılgın süper kahraman Kwai Boo yanlışlıkla kendini boyutlar arası bir evrende bulur. Fakat bu bilinmez sihirli Dünya’da efsanevi Shu’nun altın asasını kaybeder. Bu nedenle o ve arkadaşları altın asayı tekrar bulmalıdır. Süper Kahramanlar geçmişin derinliklerinden yavaş yavaş yüzeye çıkan sihirli ve çılgın bir hazine avının peşinde sürüklenmeye başlarlar. Eninde sonunda sihirli altın asa bulunmalı ve ait olduğu müzeye iade edilmelidir. Asanın gücü çılgın süper kahraman Kwai Boo’nun da kendi hazinesini keşfetmesini sağlayacaktır.
TETİKÇİ
İki önemli Hollywood yıldızı; John Cena ve Alison Brie, aksiyon-komedi türündeki filmin başrolünde! Özel kuvvetler askeri olan Mason (Cena), ordudan emekli olmuştur fakat sivil hayatın rutinini çok sıkıcı bulmaktadır. Tam bu dönemde bir Güney Amerika ülkesinin devlet başkanıyla röportaj yapmaya gidecek ünlü gazeteci Claire’in (Brie) güvenliğini sağlaması teklif edilir. Fakat ikili röportaj için oradayken ülkede bir ayaklanma çıkar. Bir eski asker, bir gazeteci ve acımasız bir ülke lideri, hayatta kalmak ve bu karmaşayı sonlandırmak için güçlerini birleştirip zoraki bir ekip olurlar! 300 milyon $ gişe yapan unutulmaz aksiyon Taken’ın yönetmeni Pierre Morel’in yönettiği sürükleyici ve eğlenceli filmin senaristi ise uzun yıllar Jimmy Kimmel Live’ın yazarlığını yapan Jacob Lentz… Film Non-Stop, The Matrix Reloaded, The Book of Eli, Peppermint, Sound of Freedom ve Come Away’in yapımcılarının imzasını taşıyor.
HATIR
Brooklyn’de yaşayan sosyal hizmet görevlisi, sade bir hayat sürdüren ve iyileşmekte olan bir alkolik olan Sylvia, kız kardeşi Olivia’nın ısrarıyla lise mezunlar buluşmasına katılır. Ancak buluşmada Saul’un onu evine kadar takip etmesiyle her şey değişir. Bu beklenmedik karşılaşma ikisini de derinden etkiler ve geçmişin kapısını aralar.
GERİDE KALANLAR
Amerika’nın prestijli yatılı okullarından birinde tarih öğretmeni olan Paul Hunham'ı ne çalışma arkadaşları de öğrencileri sever. Bu nedenle 1970’i 1971’e bağlayan yılbaşı tatilinde, okulda nöbetçi öğretmen olarak kalacak kişi seçildiğinde buna kimse şaşırmaz. Paul görevi gereği okulda kalan öğrencilere nezaret etmesi gerekir, ama öğrencilerin hepsi bir yerlere kaçınca zeki ama disiplinden uzak öğrencisi Paul’le baş başa kalırlar. Onlara baş aşçı Mary de eşlik eder. Sinir bozucu bir öğretmen, yas tutan bir aşçı ve ailevi problemleri olan bir öğrenci 2 haftalık tatili birlikte geçirmek zorundadırlar.
HAYALİ
Imaginary, doğup, büyüdüğü eve geri dönen ve orada beklenmedik durumlarla karşılaşan bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Bir kadın, aradan geçen yılların ardından çocukluğunun geçtiği eve geri döner. Burada çocukluğunda arkasında bıraktığı hayali arkadaşının çok gerçek olduğunu ve gittiğinden beri çok mutsuz olduğunu keşfeder.
HAYATIMIZ ROMAN
Aslı ve Öykü polisten kaçarken bir tesadüf sonucu yolları Roman mahallesine düşer. Belli bir süre burada barınmak zorunda kalırlar. Suçsuz olduklarını ispatlamaları gerek ama bunu ancak mahallenin önde gelen abisi Veli onlara yardım eder ve suçsuz olduklarını ispatlar. Daha sonra Öykü ve Nihat arasında aşk çoktan başlamıştır.
MİNİK FARE VE SEVİMLİ AYI'NIN MACERALARI
Ernest ve Célestine, kırılan kemanını tamir ettirmek için Ernest'in ülkesine döner. Müziğin ülke çapında yasak olduğunu öğrenirler. Ayı Ernest ülkelerine neşe getirmek için müzikal maceralarıyla keyifli anlar yaşatırlar.
EMANET
Film, geçmişi sırlarla dolu oto tamircisi Orhan Usta’nın ve dağılmak üzere olan ailesinin, kendilerine ait olmayan bir “emaneti” korumak pahasına, her şeylerini kaybettikleri ama birbirlerini yeniden buldukları yirmi dört saatlik süreci anlatıyor.
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