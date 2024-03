Hayatımız Roman, Emanet, Tetikçi ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

TETİKÇİ

İki önemli Hollywood yıldızı; John Cena ve Alison Brie, aksiyon-komedi türündeki filmin başrolünde! Özel kuvvetler askeri olan Mason (Cena), ordudan emekli olmuştur fakat sivil hayatın rutinini çok sıkıcı bulmaktadır. Tam bu dönemde bir Güney Amerika ülkesinin devlet başkanıyla röportaj yapmaya gidecek ünlü gazeteci Claire’in (Brie) güvenliğini sağlaması teklif edilir. Fakat ikili röportaj için oradayken ülkede bir ayaklanma çıkar. Bir eski asker, bir gazeteci ve acımasız bir ülke lideri, hayatta kalmak ve bu karmaşayı sonlandırmak için güçlerini birleştirip zoraki bir ekip olurlar! 300 milyon $ gişe yapan unutulmaz aksiyon Taken’ın yönetmeni Pierre Morel’in yönettiği sürükleyici ve eğlenceli filmin senaristi ise uzun yıllar Jimmy Kimmel Live’ın yazarlığını yapan Jacob Lentz… Film Non-Stop, The Matrix Reloaded, The Book of Eli, Peppermint, Sound of Freedom ve Come Away’in yapımcılarının imzasını taşıyor.