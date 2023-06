“How to Train Your Dragon”ın oyuncu kadrosu belli oldu

Yayınlanma: 01.06.2023 - 14:31

Güncelleme: 01.06.2023 - 14:31

Aynı adı taşıyan 2003'te yayınlanan kitabından DreamWorks Animation tarafından uyarlanan How to Train Your Dragon live-action filme uyarlanıyor. Filmin uyarlamasında ilk oyuncular açıklandı. The Black Phone filminde Finney karakterine hayat veren Mason Thames, Hiccup karakterini beyaz perdeye aktaracak. HBO’nun ses getiren dizisi The Last of Us’ta Sarah Miller’ı canlandıran Nico Parker ise Astrid rolüne hayat verecek.

Cressida Cowell’in aynı isimli kitabından 2010 yılında animasyona uyarlanan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin ilk filmi sonrasında seyircinin ilgisini çekmişti. DreamWorks Animation daha sonra evreni iki devam filmi, beş kısa animasyon, bir televizyon dizisi ve bir video oyunu ile genişletmeye devam etti.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA TECRÜBELİ İSİM DEAN DEBLOİS YER ALACAK

Senaryonun başında ilk üç filme imza atan yönetmen ve yazar Dean DeBlois bulunacağı açıklandı. DeBlois daha öncesinde Disney’in Mulan ve Lilo and Stitch live-action uyarlamalarında da çalışmıştı. Filmde önemli rol tutan ejderhaların perdeye nasıl taşınacağı ise şimdiden merakla bekleniyor.