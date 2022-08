Joseph Conrad, 3 Ağustos 1924 tarihinde yaşamını yitirdi

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:21

Joseph Conrad, vatansever ve soylu bir ailenin çocuğu olarak 1857 yılında Polonya’da doğdu. Babası politik oyunlar yazan bir aydındı. Polonya’daki 1863-1864 Ocak Ayaklanması’nın liderlerinden olduğu için sürgüne gönderildi. Sürgün sırasında eşi ve kendisi ölünce, on bir yaşında yetim kalan Conrad dayısının yanında büyüdü. On altı yaşında Marsilya’ya giden Conrad denizci oldu ve deneyimlerini eserlerine aktardı. Denizle iç içe olan yapıtlarında insan ruhunun, görev ve onur duygularıyla hesaplaşmasını dile getirdi. Emekli olduktan sonra İngiliz vatandaşlığına geçip İngiltere'ye yerleşerek kendini yazarlığa adayan Conrad ilk romanı Almayer'in Sırça Köşkü'nü 1896'da kaleme aldı. Ölümüne dek pek çok eser verdi, eleştirmenlerden büyük övgüler aldı ve gerek İngiliz edebiyatının gerek dünya edebiyatının en önemli yazarlarından biri oldu.

Edebiyatta modernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilen Conrad, anlatım tarzı ve anti-kahramanları bakımından yirminci yüzyılın pek çok ünlü yazarını etkilemiştir. Conrad'ın romanları genellikle Avrupa'ya uzak, egzotik ülkelerde geçer. Eserlerinde karakterlerinin psikolojik tahlillerine ve insan doğasının kötü yönlerine özellikle ağırlık vermiş, dönemin Avrupa hakimiyetindeki dünyasının insan ruhuna etkilerini başarıyla yansıtmıştır.

En ünlü romanları Lord Jim ve Karanlığın Yüreği'nin yanı sıra Batılı Gözler Altında, Nostromo, Altı Öykü, Zafer, Gizli Ajan, Narcissus'un Zencisi, Muhbir, Ölüm Seferi gibi eserleri de Türkçeye çevrilmiştir. En önemli yapıtları arasında, çoğu sinemaya da uyarlanmış olan Karanlığın Yüreği (Francis Ford Coppola / Kıyamet), Lord Jim, Nostromo, Gizli Ajan, Batı Gözüyle, Talih, Zafer, Gölge Hattı, Maceralar Beldesi (Korsan) sayılabilir. The Mirror of the Sea, Memories and Impressions (Denize Tutulan Ayna: Anılar ve İzlenimler), Notes on my Books (Kitaplarım Üzerine Notlar), Last Essays (Son Denemeler) adında anı ve deneme kitapları vardır.

Eserleri

1895 Almayer's Folly

1896 An Outcast of the Islands

1897 The Nigger of the 'Narcissus' (Narcissus'un Zencisi)

1899 Heart of Darkness (Karanlığın Yüreği)

1900 Lord Jim

1901 The Inheritors (Ford Madox Ford ile birlikte)

1902 Typhoon (başlangıcı 1899'da)

1903 Romance (Ford Madox Ford ile birlikte)

1904 Nostromo

1907 The Secret Agent (Gizli Ajan/Casus)

1911 Under Western Eyes (Batılı Gözler Altında)

1913 Chance (Talih)

1915 Victory (Zafer)

1917 The Shadow Line

1919 The Arrow of Gold

1920 The Rescue

1923 The Nature of a Crime (Ford Madox Ford ile birlikte)

The Rover

1925 Suspense (bitirilmemiş)