Magnolia Pictures, 'Tereddüt Çizgisi' filminin haklarını dünya çapında satın aldı

Tereddüt Çizgisi, zamanını adliye ile annesinin hastane yatağı arasında paylaştıran ceza avukatı Canan'ın (Tülin Özen), cinayet zanlısı müvekkilinin hayatlarını etkileyecek ahlaki bir seçim yapmak zorunda kalışını anlatıyor.

Variety'nin haberine göre; Magnolia Pictures, Selman Nacar'ın gerilim-dram türündeki "Tereddüt Çizgisi" filminin ABD satış hakları da dahil olmak üzere dünya çapındaki satış haklarını satın aldı.

Nacar, "Hukuk fakültesindeki öğrencilik yıllarımdan beri suç-adalet-ahlak kavramlarına derin bir ilgi duyuyorum. İkinci filmimle bu konulara daha derinlemesine bakmak istediğime karar verdim. 'Tereddüt Yarası' 24 saatten kısa bir süreyi kapsayan, bir duruşma etrafında şekillenen, Canan'ın özel ve iş hayatını etkileyen ahlaki tercihlerine odaklanan bir film. Filmi Canan'ın öznel perspektifinden çekmeyi tercih etsem de odak noktam Canan'ın tercihlerinin sonucu değil, bu sürecin sonuçları oldu." dedi.



Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin ve Erdem Şenocak yer alıyor. Filmin yapımcılığını Burak Çevik, Diloy Gülün, Selman Nacar, ortak yapımcılığını ise TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film ve Arizona Films üstleniyor.

Nacar'ın ilk uzun metrajlı filmi "Between Two Dawns" (2021) prömiyerini San Sebastian'da yaparak Torino'da en iyi film ödülünü kazandı.

Magnolia'nın 2023 programında ayrıca Cannes Un Certain Regard seçkisi "The Delinquents", Sundance ve Berlin ödüllü "Kokomo City", Berlin seçkisi "Joan Baez: I am a Noise", SXSW seçkileri "I Used to be Funny" ve "Cora Bora" ile Sundance açılış gecesi belgeseli "Little Richard: I am Everything" yer alıyor.

Tereddüt Çizgisi, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nin Horizons bölümünde yapacak.