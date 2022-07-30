Matrix'in Kahin'i Mary Alice kimdir? Mary Alice neden hayatını kaybetti?
Fenomen seri Matrix'in üçüncü filmi 'The Matrix Revolutions'da Kahin rolünü canlandıran Mary Alice 85 yaşında hayatını kaybetti. Mary Alice kimdir? Mary Alice neden hayatını kaybetti?
Mary Alice Smith 1941 yılında doğdu. 1987-1989 yılları arasında ekrana gelen A Different World Lettie" dizisind Bostic rolü ile tanındı. Sparkle dizisinde Effie Williams rölü ile yıldızı parladı. The Matrix Revolutions' filminde Kahin rolünü canlandıran Mary Alice bugüne kadar 30'dan fazla filmde yer aldı.
MARY ALİCE'İN OYNADIĞI FİLMLER
1974 The Education of Sonny Carson
1974 The Sty of the Blind Pig
1976 Just an Old Sweet Song
1976 Sparkle Effie Williams
1979 Lawman Without a Gun
1981 The Color of Friendship
1983 The Brass Ring
1984 Beat Street
1984 Concealed Enemies
1984 Teachers
1985 Charlotte Forten's Mission: Experiment in Freedom
1990 To Sleep with Anger
1990 The Bonfire of the Vanities
1990 Awakenings
1992 Malcolm X
1993 A Perfect World
1993 Laurel Avenue
1993 Life with Mikey
1994 The Inkwell
1994 The Vernon Johns Story
1995 Heading Home Mary Jones
1995 Ray Alexander: A Menu for Murder
1996 Bed of Roses
1999 Catfish in Black Bean Sauce
1999 The Wishing Tree
2000 The Photographer
2001 The Last Brickmaker in America
2002 Sunshine State
2002 The Life
2003 The Matrix Revolutions
MARY ALİCE NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Emmy ve Tony ödüllü oyuncu Mary Alice hayata veda etti. Usta oyuncunun evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle öldüğü öğrenildi.
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