Matrix'in Kahin'i Mary Alice kimdir? Mary Alice neden hayatını kaybetti?

Mary Alice Smith 1941 yılında doğdu. 1987-1989 yılları arasında ekrana gelen A Different World Lettie" dizisind Bostic rolü ile tanındı. Sparkle dizisinde Effie Williams rölü ile yıldızı parladı. The Matrix Revolutions' filminde Kahin rolünü canlandıran Mary Alice bugüne kadar 30'dan fazla filmde yer aldı.



MARY ALİCE'İN OYNADIĞI FİLMLER



1974 The Education of Sonny Carson

1974 The Sty of the Blind Pig

1976 Just an Old Sweet Song

1976 Sparkle Effie Williams

1979 Lawman Without a Gun

1981 The Color of Friendship

1983 The Brass Ring

1984 Beat Street

1984 Concealed Enemies

1984 Teachers

1985 Charlotte Forten's Mission: Experiment in Freedom

1990 To Sleep with Anger

1990 The Bonfire of the Vanities

1990 Awakenings

1992 Malcolm X

1993 A Perfect World

1993 Laurel Avenue

1993 Life with Mikey

1994 The Inkwell

1994 The Vernon Johns Story

1995 Heading Home Mary Jones

1995 Ray Alexander: A Menu for Murder

1996 Bed of Roses

1999 Catfish in Black Bean Sauce

1999 The Wishing Tree

2000 The Photographer

2001 The Last Brickmaker in America

2002 Sunshine State

2002 The Life

2003 The Matrix Revolutions

MARY ALİCE NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?



Emmy ve Tony ödüllü oyuncu Mary Alice hayata veda etti. Usta oyuncunun evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle öldüğü öğrenildi.