"Pulp Fiction" başrolleri Uma Thurman ve Samuel L. Jackson The Kill Room'da buluşuyor

Yayınlanma: 04.08.2023 - 14:33

Güncelleme: 04.08.2023 - 14:33

Nicol Paone tarafından yönetilen ve Jonathan Jacobson tarafından yazılan The Kill Room 29 Eylül'de sinemalardaki yerini alacak. Joe Manganiello, Larry Pine, Debi Mazar gibi isimlerin yer aldığı komedide ayrıca sinema dünyasının klasikleşen yapımlarından biri olan Pulp Fiction yer almış olan Uma Thurman ve Samuel L. Jackson yeniden bir araya gelecek.

The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda yönetmen Paone, Thurman ve Jackson'la birlikte The Kill Room'u çekmenin hayallerinin ötesinde olduğunu söyledi.

"Ekranda oldukları her an hem kıskanılacak hem de göz alıcılar. Her ikisine de evet dedikleri için sonsuz minnettarım ve Anne Clements ve Yale Productions ile birlikte bunu hayata geçirmekten heyecan duyuyorum."

THE KILL ROOM FİLMİNİN KONUSU

The Kill Room, bir sanatçının (Thurman) bir tetikçi (Manganiello) ve patronuyla (Jackson) para aklama planı için iş birliği yapmasını konu alıyor.