Sanat Güncesi

Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:58

Güncelleme: 18.03.2024 - 14:58

Tiyatro





Çankaya Sahne “Köpek Kalbi”







Mikhail Bulgakov'un etkileyici eseri "Köpek Kalbi", Cankaya Sahne'de seyircilerle buluşuyor! Oyuncular Ateş Bars, Baran Taylan Yolalan, Burcu Özcan ve İsmail Suat Öztürk'ün performanslarıyla renk katacağı bu özel gösteri, 19 Mart Salı günü, saat 20.30'da seyircilerle buluşuyor. Bulgakov'un derinlikli eseri, yaşadıkları zorluklara rağmen ayaklanmayı reddeden proleter sınıfı ve onların bu durumuna öfke ve nefret besleyen aydınları ele alıyor. Soğuk bir gecede üzerine kaynar su dökülen sokak köpeği Şarik'in beklenmedik dönüşümü, izleyicileri derin düşüncelere sürükleyecek. Çılgın bir bilim adamının müdahalesi sonucu köpeğin insan hipofiz beziyle donatılmasıyla yaşanan olaylar, beklenmedik sonuçlara yol açar. Şarik, bir sokak köpeği olarak "insan" olmanın ne demek olduğunu sorgularken, seyircilere de insanlık ve kimlik kavramları üzerine düşünme fırsatı sunuyor.





Ankara DT “Gonzago'nun Öldürülmesi”





Ankara Devlet Tiyatrosu, dünya edebiyatının büyük ustası William Shakespeare'in etkileyici eseri "Gonzago'nun Öldürülmesi" ile seyircileri büyülemeye hazırlanıyor! Yazan Nedyalko Yordanov, çeviren Hüseyin Mevsim ve yönetmen Farid Bikchantaev önderliğinde sahnelenecek olan bu muhteşem oyun, Shakespeare'in klasik eseri Hamlet'ten ilham alıyor ve bu büyülü dünyayı yeniden canlandırıyor. Prens Hamlet'in babasının zehirlenerek öldürülmesi ve tahta geçen amcası Claudius'un annesiyle evlenmesi, trajik bir hikâyenin başlangıcıdır. Gonzago'nun Öldürülmesi oyunu, bu trajedinin yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Prens Hamlet, intikam almak ve amcasının vicdanını sorgulamak için tiyatro sanatını kullanmayı planlar. Elsinore şatosuna seyyar bir kumpanya getirtir ve hikayesini onların gözünden anlatır. 19-24 Mart tarihleri arasında, her gün saat 20.30'da Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde sahnelenecek olan bu olağanüstü gösteriyi kaçırmayın! Shakespeare'in derinlikli dünyasına adım atın ve Gonzago'nun Öldürülmesi'ni Ankara DT'nin muhteşem yorumuyla deneyimleyin. Biletlerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın!





Ankara DT “Holden'in Külkedileri”





Ankara Devlet Tiyatrosu, Abdullah Öztürk'ün kaleme aldığı ve Aclan Büyüktürkoğlu'nun yönettiği "Holden'in Külkedileri" ile seyircileri derin düşüncelere sürüklüyor. Bu olağanüstü yapıt, yaşamın zorlukları ve baskılarının yarattığı travma sonucu kuklalaşan bir bedenin hikayesini anlatıyor. Ruhunda yaşadığı acıları, zihninde oluşturduğu karakterlerle oyunlar oynayarak ifade eden bir adamın serüvenini izleyiciyle buluşturan bu oyun, toplum içinde kadınların ve erkeklerin karşılaştıkları zorlukları sembolik fotoğraflarla, şarkılar, danslar ve göndermelerle anlatıyor. 19-23 Mart tarihleri arasında, her gün saat 18.30'da Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek olan bu etkileyici oyun, izleyicilere derinlemesine bir deneyim sunacak. Holden'in Külkedileri'nde unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşamak için biletlerinizi şimdiden ayırtın!





İzmir DT “Çöplük”





İzmir Devlet Tiyatrosu, çağımızın önemli sorunlarını cesurca ele alan Turgay Nar'ın "Çöplük" adlı oyununu sahneleyerek seyircileri derin bir düşünce yolculuğuna çıkarıyor. Yazan Turgay Nar ve yöneten Murat Çidamlı'nın önderliğinde, bu çarpıcı eser, modernleşme ve şehirleşme sürecinin yarattığı yıkıma ve toplumsal değişime odaklanıyor. "Çöplük", geleneksel kültürel dokunun hızlı bir değişime uğramasıyla ortaya çıkan yeni toplumsal yapı içindeki ahlaki değerlerdeki yozlaşma, acımasızlık, işsizlik, cehalet ve diğer temel sorunları ele alıyor. Aymelek, Haço ve İsrafil'in çöplükte yaşam mücadelesi, insan ilişkilerinin karmaşıklığını ve toplumsal doku içindeki çürümeyi anlatan oyunda mercek altına alınıyor. "Bütün dünya bir çöplüktür" metaforuyla tüketim toplumunun yarattığı acımasız insan ilişkileri ve yaşadığımız dünyanın iç yüzü gözler önüne seriliyor. 19-24 Mart tarihleri arasında her gün saat 20.30'da Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde sahnelenecek olan bu etkileyici oyunu kaçırmayın! Biletlerinizi şimdiden ayırtın ve derinlemesine bir tiyatro deneyimi yaşayın.





Opera ve Bale







Ankara DOB “Aşk İksiri”





Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB), büyüleyici bir opera olan "Aşk İksiri" ile seyircileri 20 Mart Çarşamba günü, saat 20.30'da Opera Sahnesi'nde buluşturacak. Gaetano Donizetti'nin eşsiz eseri "Aşk İksiri", birbirine âşık genç bir köylü olan Nemorino'nun tutkulu hikâyesini anlatıyor. Nemorino, varlıklı ve güzel Adina'ya olan aşkını ilan etmek istese de, aralarındaki sınıf farkı engel teşkil etmektedir. Ancak Nemorino'nun umutsuzluğu, şarlatan doktor Dulcamara'nın ortaya çıkışıyla değişir. Nemorino, Adina'nın kalbini kazanmak için efsanevi aşk iksirine umut bağlar ve komik, dokunaklı olaylar silsilesi başlar. Heyecan dolu ikinci perdede, Nemorino, Adina'nın kalbini kazanmak için askerlik sözleşmesi imzalar ve Dr. Dulcamara'dan aşk iksiri satın alır. Ancak işler beklediği gibi gitmez ve olaylar daha da karmaşık hale gelir. Ancak sonunda, gerçek aşkın gücü ortaya çıkar ve Adina ile Nemorino arasındaki duygusal bağ yeniden canlanır. "Aşk İksiri", muhteşem müzikleri, etkileyici performansları ve unutulmaz hikâyesiyle seyircilere unutulmaz bir opera deneyimi sunuyor. Ankara DOB, bu eşsiz eseri sahneye taşımak için hazır ve seyircileri büyüleyici bir geceye davet ediyor.

Konser







BSO/ Nova Trio ve Bilkent Octet





"Bilkent Müzik Günleri VIII: Nova Trio ve Bilkent Octet İle Akustik Bir Şölen"

Bilkent Müzik Günleri VIII, muhteşem bir konserle Bilkent Konser Salonu'nda sizleri ağırlıyor! Bu özel etkinlikte, Nova Trio ve Bilkent Octet'in unutulmaz performanslarıyla keyif dolu bir müzik yolculuğuna çıkacaksınız.







Nova Trio:

Çetin Ceviz (keman), Seren Karabey (viyolonsel) ve Ecem Artunç (piyano) tarafından kurulan Nova Trio, Charles Saint-Saëns'in Piyanolu Trio No.2 Mi minör eserini seslendirecek. Bu üç yetenekli müzisyen, eserin etkileyici melodileriyle dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.





Bilkent Octet:

Svetlana Rebresh, Anna Chebukova, Nazik Rahmedova, Huseynali Huseynaliyev (keman), Laura Ann Krentzman, Tijana Šilinger (viyola), Yaşar Köroğlu, Yiğit Ülgen (viyolonsel) tarafından oluşturulan Bilkent Octet, Dmitri Shostakovich'in Yaylı Sekizli için 2 Eser, Op.11 ve Mieczyslaw Karlowicz'in Yaylılar için Serenat, Op.2 eserlerini sizlerle buluşturacak. Bu özel gece, müziğin büyülü dünyasına adım atmak isteyen herkes için bir fırsat! 20 Mart 2024 Çarşamba akşamı saat 20.00'de gerçekleşecek olan bu konseri kaçırmayın. Biletlerinizi hemen ayırtın ve unutulmaz bir müzikal deneyime ortak olun!





CSO Ada Ankara / Orquesta Romantica Milonguera





Buenos Aires'in en tutkulu Tango Orkestrası, Orquesta Romantica Milonguera, eşsiz bir deneyimle Ankara'ya geliyor! CSO Ada Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu özel konserde kendinizi Buenos Aires'teymiş gibi hissedecek, tango'nun muhteşem romantik repertuarıyla büyüleneceksiniz. Milonguera Romantica, klasik tango parçalarına taze bir düzenleme ve romantizm dokunuşuyla hayat vererek, Arjantin'de tangonun altın çağını sembolize ediyor. Hem kadınlardan hem de erkeklerden oluşan orkestra, kadın-erkek dengesini ve tango tutkusunu en iyi şekilde yansıtıyor. 2016'da ilk konserini veren topluluk, kısa sürede Buenos Aires'in milonguero çevresinin vazgeçilmez sesi haline geldi ve dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi edindi. Bu özel konserde Arjantin tangosunun romantizmine modern ve eğlenceli bir hava getiren Orquesta Romantica Milonguera'nın yanı sıra dünyanın en iyi tango dansçılarının muhteşem gösterilerine tanık olacaksınız. Ayrıca, 10 kişilik orkestra ve 7 çift dansçının yer alacağı bu etkileyici konsere, ülkemizden bir isim olan oyuncu ve şarkıcı Ali Pınar da solist olarak katılıyor. 19 Mart Salı akşamı saat 21.00'de CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleşecek bu unutulmaz geceyi kaçırmayın! Biletlerinizi hemen ayırtın ve tango tutkunuzla buluşun!





CSO Ada Ankara / Orkestra Akademik Başkent





CSO Ada Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek unutulmaz bir konserle, yeni neslin en heyecan verici trompet sanatçılarından Lucienne Renaudin-Vary ile ülkemizin önde gelen ve dinamik topluluklarından Orkestra Akademik Başkent, sahnede buluşuyor! Genç trompetçi Lucienne Renaudin-Vary, klasik müzik dünyasının önemli bir ismi haline gelmiş ve birçok prestijli ödülün sahibi olmuştur. Victoires de la Musique Classique ödüllerinde "Révélation" kategorisinde birincilik, Avrupa ve Asya'da ünlü orkestralarla turnelere katılma ve üç albüm kaydetme gibi başarılarıyla dikkat çekmiştir. Son albümüyle Almanya'nın en prestijli ödüllerinden Opus Klassik Ödülü'ne layık görülen Lucienne Renaudin-Vary, aynı zamanda tarihe geçerek İsviçre'de genç müzisyenlere verilen Arthur Waser Ödülü'nü kazanan ilk kadın olmuştur. 21 Mart Perşembe akşamı saat 21.00'de CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleşecek bu muhteşem konserde, Lucienne Renaudin-Vary ve Orkestra Akademik Başkent'in eşsiz performansıyla büyüleneceksiniz. Biletlerinizi şimdiden ayırtın ve bu müzik şölenine tanıklık edin!





Sergi





İstanbul Modern “Fotoğrafçının Tanıklığı” Ozan Sağdıç

İstanbul Modern, Türkiye fotoğraf tarihinin önemli isimlerinden Ozan Sağdıç'ın geniş bir seçkisine ev sahipliği yapacak. "Fotoğrafçının Tanıklığı" adlı sergi, belgesel fotoğrafın önemli örneklerini sunarken aynı zamanda Türkiye'nin sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve görsel tarihine ışık tutmayı amaçlıyor. 70 yılı aşkın bir süredir Türkiye'nin değişen yüzünü belgeleyen Sağdıç'ın çalışmaları, özellikle fotoğrafın nadir çekildiği dönemlerde ürettiği eserlerle dikkat çekiyor. Sergide yer alan 127 fotoğraf, ülkenin geçmişine ve döneminin önemli figürlerine odaklanırken, aynı zamanda sıradan insanların yaşamlarını da belgeliyor. Küratörlüğünü Merih Akoğul ve Demet Yıldız Dinçer'in üstlendiği sergi, siyah beyaz ve renkli fotoğraflar aracılığıyla Türkiye'nin görsel bir panoramasını sunuyor. Ayrıca, vintage baskılar ve Hayat dergisinden örnekler gibi dönemin teknik ve atmosferine dair unsurları da izleyiciyle buluşturuyor. Serginin danışmanlığını ise Dr. Ruhi Oğuz Sağdıç üstleniyor. Ozan Sağdıç'ın objektifinden Türkiye'nin tarihine tanıklık etmek isteyen herkesi, Istanbul Modern'deki bu özel sergiye davet ediyoruz.





Galeri Soyut "Gerçeğin Yanılsaması" Okan Boydaş





Okan Boydaş'ın "Gerçeğin Yanılsaması" adlı kişisel resim sergisi, 3 Nisan tarihine kadar, ziyaret edilebilir. Bu sergide, Platon'un gerçekler ve idealar üzerine önermelerine gönderme yapılarak, içinde bulunduğumuz imgeler dünyasının gerçekliği resimler aracılığıyla sorgulanmıştır. Popüler kültürde de yer edinmiş Matrix dörtlemesindeki kırmızı hap metaforu ve ezoterizmde önemli bir sembol olan göz, çalışmalarda sıkça kullanılmıştır. Sergi, göz ile görebildiğimiz dünyanın ötesinde farklı bilinç düzeylerine ulaşmak için bir kapı aralamaya çalışmaktadır. Okan Boydaş'ın eserleri, izleyicileri gerçekliğin yanılsamalarıyla dolu bir yolculuğa çıkaracak ve zihinlerde derin izler bırakacaktır. Bu özel sergiyi kaçırmayın ve Boydaş'ın sanat dünyasındaki özgün bakış açısını keşfedin.





Cermodern “ 7 Zamansız Günah”





Cermodern'de 2 Mart'tan itibaren sergilenmeye başlayan "7 Zamansız Günah" dijital sergisi, sanat tarihinde iz bırakan Hieronymus Bosch'un ünlü eseri "Dünyevi Zevkler Bahçesi"ni yeniden yorumluyor. Bu sergi, Bosch'un "Yedi Ölümcül Günah" temasını işleyen başyapıtının gizemli detaylarını keşfetme fırsatı sunarken, aynı zamanda Brueghel'in şiirleriyle zenginleştiriliyor. Sanatseverlere, Bosch'un özgün tarzında eğitilmiş yapay zekâ modelinin kullanıldığı bu dijital sergi, modern yaşamın karmaşık ahlaki yapılarına ve günümüzün günahlarına eleştirel bir bakış açısı sunuyor. 10.000'den fazla görselin yer aldığı bu koleksiyon, Bosch'un sembolizmini modern yaşamın çeşitli yönleriyle harmanlayarak benzersiz bir deneyim sunuyor. Flow Digital Theatre'ın 70 metrelik ve 360 derecelik sahnesinde gerçekleşecek olan sergi, izleyicileri Bosch'un eserinin içine çekiyor ve Brueghel'in şiirleriyle açıklanarak, Bosch ve Brueghel'in arasındaki ilişkiyi de vurguluyor. Geçmişten ilham alarak günümüz ve gelecek hakkında düşünmeye davet eden bu sergi, sanatseverler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.





Kitap





"Halkevleri" Devrim Hacısalihoğlu





Cumhuriyet döneminin aydınlanma hareketlerinden biri olan Halkevleri, Türkiye'nin eğitim, kültür ve sanat alanlarına büyük katkılarda bulunmuş önemli bir kurumdur. "Kapanmayan Parantez: Halkevleri" adlı kitap, bu öncü kurumun zengin ve etkileyici hikayesini tüm detaylarıyla ele alıyor. Kitap, Halkevleri'nin kuruluşundan günümüze kadar olan tarihini ve evrimini anlatıyor. Kamucu, aydınlanmacı ve toplumsal fayda odaklı ilkelerini benimseyen Halkevleri'nin, Türk modernleşme hareketindeki önemli rolünü ve etkisini inceliyor. Millî kültür üretimi, folklor çalışmaları, müzik, tiyatro, müzecilik gibi alanlardaki faaliyetleri detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Ayrıca, Halkevleri'nin Cumhuriyet dönemi politikalarıyla olan ilişkileri ve etkileşimi de kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Anılarla, röportajlarla ve kişisel deneyimlerle zenginleştirilmiş "Kapanmayan Parantez: Halkevleri", Türkiye'nin modernleşme sürecinde önemli bir iz bırakan bu kurumu daha yakından tanımak isteyen herkes için eşsiz bir kaynak niteliği taşıyor. Halkevleri'nin kültürel ve eğitimsel mirasına ilgi duyanlar, bu kitap aracılığıyla geçmişten günümüze uzanan etkileyici bir yolculuğa çıkacaklar. "Kapanmayan Parantez: Halkevleri", Türkiye'nin kültürel ve eğitimsel geçmişine ışık tutan, detaylı, derinlemesine ve kapsamlı bir çalışma. Halkevleri'nin mirası ve önemi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir kaynak olma özelliği taşıyor.























