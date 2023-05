Stephen King'in 'The Boogeyman'ı 2 Haziran'da vizyonda

Yayınlanma: 31.05.2023 - 14:29

Güncelleme: 31.05.2023 - 14:29

Şimdiye kadar onlarca eseri sinema veya televizyonda kendine yer bulan ünlü yazar Stephen King'in meşhur hikayesi The Boogeyman da sinemaya uyarlandı. Rob Savage'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku filmi 2 Haziran'da vizyona girecek.

UYARLAMANIN KONUSU

Doğal olmayan bir yaratık tarafından hedef alındığını iddia eden bir hastayla uğraştıktan sonra doğaüstü ve korkunç olaylar yaşamaya başlayan bir psikiyatristi takip ediyor.

Çaresiz kalan adam, psikiyatra öcü adamın (boogeyman) ailesini lanetlediğini ve tek tek her çocuğun peşine düştüğünü söyler. Her çocuğun ölümünün doğal nedenlerle açıklanabileceği gerçeğine rağmen adam, öcü adamın gerçek olduğunda ısrar eder. Psikiyatrist ise rahatsız edici yaratık için yeni bir hedef haline gelene kadar, adamın hikayesini bir fantezi olarak görmezden gelir...

Film, annelerini kaybetmenin kederiyle uğraşan psikiyatristin iki genç kızını ele alıyor. Onlar bu yasın sürecinin karanlığıyla uğraşırken, babaları hayatlarını daha da zorlaştıracak öcüyü eve getirir.

THE BOOGEYMAN'IN OYUNCULARI

Rob Savage tarafından yönetilen ve Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton, David Dastmalchian gibi isimlerin rol aldığı "The Boogeyman" 2 Haziran'da korku tutkunları ile buluşacak.

STEPHEN KING UYARLAMALARI

The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)

Frank Darabont'un ilk uzun metraj filmi Esaretin Bedeli, en çok izlenmiş King yapımların başında geliyor.

The Green Mile (Yeşil Yol)

Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, Sam Rockwell, Barry Pepper, David Morse gibi isimlerin yer aldığı film, idam cezası alan mahkumların son yolculuklarında onlara eşlik etmekle görevli gardiyan Paul'ün anlatıcılığıyla, iki küçük kızın cinayetinden sorumlu tutulan, devasa cüssesiyle ilk bakışta korkutucu görünen John'un hapishanedeki insanların hayatlarını değiştiren hikâyesini anlatıyor.

Dolores

Dolores Claiborne, gazeteci Selena'nın, bakıcılığını yaptığı bir kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan annesi Dolores'e yardım etmeye çalışmasını anlatıyor. Filmde Selena karakterini ise Jennifer Jason Leigh canlandırıyor.

The Dead Zone

Christopher Walken'in başrolünde yer aldığı The Dead Zone, bir kaza sonucu girdiği komadan beş yıl sonra çıkan ve psişik yeteneklere sahip olduğunu fark eden Johnny Smith'in hikâyesini anlatıyor.

1408

Metafiziksel unsurlar üzerine yazdığı kitaplarla ünlenen Mike Enslin, Dolphin Oteli'nin 1408 numaralı odasıyla ilgili şehir efsanelerini duyduktan sonra bu odayı tutar ve mitlerin gerçek olabileceğini bire bir olarak tecrübe eder. Filmde John Cusack ve Samuel L. Jackson yer alıyor.

Misery

Kathy Bates'in ürkütücü performansıyla Oscara uzandığı Misery, King uyarlamaları arasında en beğenilen yapımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Popüler bir yazar olan Paul Sheldon, bir gün taşra yollarında bir kaza geçirir ve yazarın hayranlarından Annie Wilkes Paul'a yardımcı olur. Fakat Paul'ün, Annie'nin favori karakterini son kitabında öldürmüş olması işin rengini değiştirecektir.

Stand by Me

Rob Reiner'ın yönettiği, Stephen King'in The Body kısa romanından uyarlanan Stand by Me, kasabalarında kaçırılan bir çocuğun cesedini bulmak adına yola çıkan dört yakın arkadaşın pek çok şeyi deneyimledikleri bu arayışlarına odaklanıyor.

The Shining (Cinnet)

Stanley Kubrick'in yönettiği The Shining, Overlook Oteli’ndeki cinnet hikâyesini anlatıyor.